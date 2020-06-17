«Это результат всего труда не только нашего, но и государства». БГУ вошёл в число лучших университетов мира

Ведущий ВУЗ страны – Белорусский государственный университет входит в число лучших университетов мира. И он доказал это в очередной раз. На днях БГУ добился лучшего результата за всю историю участия в мировом рейтинге ВУЗов.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – первый проректор БГУ, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук Дмитрий Медведев, магистрант БГУ – Андрей Ильин и магистрант БГУ – Ровшен Атаев.
Что дает ВУЗу вот такой результат? Насколько почетно оказаться в мировом рейтинге вузов?
Дмитрий Медведев, первый проректор БГУ, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук:
Спасибо за поздравление! В первую очередь я думаю, что эти поздравления относятся не столько к нам, сколько к нашим предшественникам и нашим коллегам, потому что этот результат – это результат всего труда не только нашего БГУ, но и государства, которое оказывает ему поддержку для того, чтобы он развивался.
Что это дает? Это дает очень много на самом деле. Это как ступенечка к дальнейшему развитию. Это вхождение в топ ВУЗов мира, потому что если этот рейтинг QS отслеживает 30 тысяч вузов, то 317-е место, если нетрудно посчитать, это 1% плюс 17, поэтому это очень хороший показатель. Это дает возможность на равных разговаривать со многими зарубежными партнерами, они видят в БГУ достойного партнера – это позволяет увеличивать экспорт студентов, потому что многие ВУЗы законодательно установили, что граждане их страны могут учиться только в топ-ВУЗах мира.
Какие заслуги учитываются при формировании этого рейтинга?
Дмитрий Медведев:
Примерно 40% – это оценка экспертов, которых назначает сама организация, которая проводит этот рейтинг, это британский рейтинг QS, мнение работодателей, количество преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, аспирантов, магистрантов, иностранных студентов, количество и качество публикаций. Университет – этот как небольшой районный город. У нас примерно 7,5 тысяч сотрудников и свыше 30 тысяч обучающихся, поэтому это очень много и каждый вкладывает свой результат в этот большой общий результат.
Какие значимые достижения имеет БГУ? Узнаете, посмотрев видеоматериал.