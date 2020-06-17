«Это результат всего труда не только нашего, но и государства». БГУ вошёл в число лучших университетов мира

Ведущий ВУЗ страны – Белорусский государственный университет входит в число лучших университетов мира. И он доказал это в очередной раз. На днях БГУ добился лучшего результата за всю историю участия в мировом рейтинге ВУЗов.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – первый проректор БГУ, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук Дмитрий Медведев, магистрант БГУ – Андрей Ильин и магистрант БГУ – Ровшен Атаев.

Что дает ВУЗу вот такой результат? Насколько почетно оказаться в мировом рейтинге вузов?

Дмитрий Медведев, первый проректор БГУ, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук:

Спасибо за поздравление! В первую очередь я думаю, что эти поздравления относятся не столько к нам, сколько к нашим предшественникам и нашим коллегам, потому что этот результат – это результат всего труда не только нашего БГУ, но и государства, которое оказывает ему поддержку для того, чтобы он развивался.