Пропало обоняние: приедет ли «скорая» при этом симптоме коронавируса?

В программе «Большой город» рассказываем, как сейчас работает скорая помощь в Минске.

Илона Волынец, СТВ:

Симптом потери обоняния характерен для коронавируса. Если в «скорую» звонит человек и говорит: «Я чувствую себя хорошо, как здоров. Но у меня пропало обоняние, как мне кажется». Поедет ли к такому пациенту «скорая»?

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:

Здесь Вы хорошо добавили: «Как мне кажется». Все-таки, надо понимать, что такое потеря обоняния. Я думаю, наверное, это все просто и очевидно и показаться это не должно. Если оно пропало, то оно пропало. То есть это, на самом деле, так, и никакие запахи не ощущаются. В этой ситуации, если обратятся в службу «103», разработан специальный алгоритм опроса.