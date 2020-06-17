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Пропало обоняние: приедет ли «скорая» при этом симптоме коронавируса?

17 июня 2020 09:06
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В программе «Большой город» рассказываем, как сейчас работает скорая помощь в Минске. 

Илона Волынец, СТВ:
Симптом потери обоняния характерен для коронавируса. Если в «скорую» звонит человек и говорит: «Я чувствую себя хорошо, как здоров. Но у меня пропало обоняние, как мне кажется». Поедет ли к такому пациенту «скорая»?

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска: 
Здесь Вы хорошо добавили: «Как мне кажется». Все-таки, надо понимать, что такое потеря обоняния. Я думаю, наверное, это все просто и очевидно и показаться это не должно. Если оно пропало, то оно пропало. То есть это, на самом деле, так, и никакие запахи не ощущаются. В этой ситуации, если обратятся в службу «103», разработан специальный алгоритм опроса.

То есть кроме того, что вы скажете, что у вас пропало обоняние, вам зададут еще достаточно большое количество вопросов. И после этих вопросов диспетчер примет решение, надо ли вам в данном случае скорая помощь. То есть если он посчитает, что она нужна, то, однозначно, скорая помощь выедет. Но уже на месте будут разбираться те, кто приедет, и принимать решение дальнейшее – лечиться в стационаре или лечиться амбулаторно.

# Коронавирус # общество # Александр Жинко # Илона Волынец

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