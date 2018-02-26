«Это, прежде всего, дружба и новые знакомства». Как прошло открытие нового общежития Витебского медуниверситета

Новости Беларуси. Витебские студенты медуниверситета готовятся к новоселью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16-этажное здание на полтысячи мест начнут заселять уже со дня на день.

Примечательно, что ремонтировали и готовили новый корпус к открытию и сами студенты, которым предстоит здесь жить. Трехместные комнаты объединены в блоки, каждый из которых оборудован кухней и душевой. Спортивный зал и прачечная находятся в соседнем корпусе, с которым новое здание связывает переход.

Татьяна Васюнина, студент 1 курса Витебского государственного медицинского университета: Это, прежде всего, дружба и новые знакомства. Ведь мы живем так близко, это возможность вместе выполнять домашнее задание, вместе работать над каким-то проектом. Вместе отдыхать, смотреть фильмы.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Основные ресурсы – это государственная инвестиционная программа. К сожалению, к концу года мы видели, что их не будет достаточно. Поэтому искали другие источники финансирования, которые были найдены в том резерве, который получился в результате конкурсов на государственных закупках лекарственных препаратов, изделий медицинской техники. И эти ресурсы направлены на молодежь.

Надо отметить, что студенческий комплекс практически решил проблему с жильем для будущих врачей.