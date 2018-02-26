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Морозы до -15 градусов и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 февраля

26 февраля 2018 06:34
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Новости Беларуси. Столбик термометра продолжает резко падать вниз,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувшей ночью местами по Беларуси зафиксировано до – 28 градусов.

Морозы до -15 градусов и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 февраля-1

Днем морозы ослабеют до – 9-15 градусов. Но, учитывая высокую влажность воздуха и порывистый ветер, ощущение холода будет довольно сильным.

Медики традиционно предупреждают о необходимости одеваться не по моде, а по погоде и, чтобы избежать обморожения, укутываться в несколько слоев.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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