Морозы до -15 градусов и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 февраля

Новости Беларуси. Столбик термометра продолжает резко падать вниз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувшей ночью местами по Беларуси зафиксировано до – 28 градусов.

Днем морозы ослабеют до – 9-15 градусов. Но, учитывая высокую влажность воздуха и порывистый ветер, ощущение холода будет довольно сильным.

Медики традиционно предупреждают о необходимости одеваться не по моде, а по погоде и, чтобы избежать обморожения, укутываться в несколько слоев.