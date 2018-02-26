В последний день февраля «Белпочта» не будет принимать платежи

Новости Беларуси. 28 февраля в среду РУП «Белпочта» не будет принимать платежи.

По информации, опубликованной на сайте предприятия, возможность приема платежей будет отсутствовать во всех отделениях почтовой связи и в платежных терминалах.

Как сообщила компания, это связано с проведением технических и профилактических работ.

«Во всех отделениях почтовой связи, в том числе на платежно-справочных терминалах РУП «Белпочта», будет отсутствовать возможность приема платежей за услуги и платежей в бюджет».

«Белпочта» приносит извинения за предоставленные неудобства.