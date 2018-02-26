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В последний день февраля «Белпочта» не будет принимать платежи

26 февраля 2018 09:11
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Новости Беларуси. 28 февраля в среду РУП «Белпочта» не будет принимать платежи.

По информации, опубликованной на сайте предприятия, возможность приема платежей будет отсутствовать во всех отделениях почтовой связи и в платежных терминалах.

Как сообщила компания, это связано с проведением технических и профилактических работ.

«Во всех отделениях почтовой связи, в том числе на платежно-справочных терминалах РУП «Белпочта», будет отсутствовать возможность приема платежей за услуги и платежей в бюджет». 

«Белпочта» приносит извинения за предоставленные неудобства. 

# общество # Почта Беларуси

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