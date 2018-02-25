Война как она есть: корреспондент СТВ рассказал о своем прадеде, который погиб в Германии

Новости Беларуси. Корреспондент Максим Слиж снял очень необычный материал. В основу этого сюжета легла история его прадеда, который погиб в Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Корреспондент Максим Слиж снял очень необычный материал. В основу этого сюжета легла история его прадеда, который погиб в Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но ни точного времени, ни места неизвестно. Он, как и миллионы других павших в борьбе с фашизмом, похоронен где-то в братской могиле. Наверное, нет ни одной белорусской семьи, которую бы не коснулась та война.
А что война? Она война. Сам солдат себе и каши достал и не только каши. Здесь ты становишься тенью – себя самого или той самой надежды. Вернусь домой и расскажу, как это – думать на передовой о главном: семье, доме, родине и маленьком домике на опушке.
Валентин Канклиновский, реконструктор:
Пришло пополнение, и половину легло в этой же атаке. А есть пару человек, которые с самого начала войны идут.
Нет у нас ни бритвы. Порох есть. Как только командир отдает приказ бить, бьем.
Александр Башаримов, реконструктор:
Мы не должны покидать эти позиции, должны стоять насмерть.
По ленд-лизу в разведку тушенка пришла. И пуговиц, поговаривают, до 1945-го аж больше 250 миллионов. Помощь? Помощь. Только в том, что несколько батальонов экипировать. Воевать всё равно нам.
Валентин Канклиновский:
Тушенка, второй фронт. Мелочь кажется, а уже хорошо, приятно.
Александр Метла, реконструктор:
Одно дело – это материальные давать ценности, которые можно оставить, другое – расплачиваться жизнью.
Я пишу тебе. Есть минутка. Между охранением, сном и пулями. Они свистят и над головой, и у виска. Так холодно, без вас. Так хочется увидеть вновь детей. Как бриться – забыли, как умываться – тоже. Завтра, говорят, наступать будем. Не боись – этот бой я переживу.
Денис Порыжник, реконструктор:
Даже побриться в такой мороз не хочется. Мы стоим, победа будет за нами.
Нас будет больше. Ты и три дочки, а еще сынишка. Мы о нем мечтали.
Валентин Серый, реконструктор:
Основное оружие солдата – это лопата. Бой идет процентов 15 от жизни на войне. А остальное это будни, простые солдатские будни.
Юрий Авдей, реконструктор:
Не передать словами. Это надо побывать в этих условиях, почувствовать, когда холод по спине, ноги мерзнут, руки мерзнут.
Я не помню войну, пусть и видел ее. Нет у этой, полной нечеловеческих страданий, слез и рвения души главного – сожаления. И не ты, и не я не сможем рассказать, как это – жить, не упиваясь жизнью. Как это – думать о будущим, глядя на попутное – смерть.
Валентин Канклиновский:
По нашей грязи ходить, лучше сапога ничего нет. В окопе жить – шинель хороша. В атаку бежать – ватничек лучше.
Наши следы. Они на снегу, на дорогах, они везде. Наши следы. Рядом Витебск. Мы будем за него драться, так же как за Москву. За землю, родину, моих детей и внуков, мою кровь.
Эти герои, как и защитники родины сегодня, спали и видели то самое главное, что может быть – самое доброе: новый дом и сладко спящих детей, которые бегут с того самого пригорка, где маленький домик стоит. Матерей, отцов.
За эти сто лет изменилось многое, кроме одного – любви. К тому месту, где тебя родили, где каждая веточка на дереве твоя, где нет слова – не поможем. Здесь есть иное – мир, за который, я готов отдать сердце.
Максим Слиж, СТВ:
Таких писем в день отправляли солдаты миллионами. Они приходили домой, но не все могли думать, что их где-то там на передовой ждет смерть. Самое главное, что в той войне было то, что смогли выполнить свой долг, защитить Отечество, свою семью. Сегодняшние защитники Отечества держат также нашу границу под замком, и у нас, белорусов, над головой мирное небо.
Почувствовать себя защитником Отечества мог каждый на Линии Сталина. В историческом комплексе воссоздали столетнюю историю Вооруженных Сил. Шаг за шагом. От формирования Рабоче-крестьянской армии до современности.