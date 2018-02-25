Война как она есть: корреспондент СТВ рассказал о своем прадеде, который погиб в Германии

Новости Беларуси. Корреспондент Максим Слиж снял очень необычный материал. В основу этого сюжета легла история его прадеда, который погиб в Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но ни точного времени, ни места неизвестно. Он, как и миллионы других павших в борьбе с фашизмом, похоронен где-то в братской могиле. Наверное, нет ни одной белорусской семьи, которую бы не коснулась та война.

А что война? Она война. Сам солдат себе и каши достал и не только каши. Здесь ты становишься тенью – себя самого или той самой надежды. Вернусь домой и расскажу, как это – думать на передовой о главном: семье, доме, родине и маленьком домике на опушке.

Валентин Канклиновский, реконструктор:

Пришло пополнение, и половину легло в этой же атаке. А есть пару человек, которые с самого начала войны идут.

Нет у нас ни бритвы. Порох есть. Как только командир отдает приказ бить, бьем.

Александр Башаримов, реконструктор:

Мы не должны покидать эти позиции, должны стоять насмерть.



По ленд-лизу в разведку тушенка пришла. И пуговиц, поговаривают, до 1945-го аж больше 250 миллионов. Помощь? Помощь. Только в том, что несколько батальонов экипировать. Воевать всё равно нам.



Валентин Канклиновский:

Тушенка, второй фронт. Мелочь кажется, а уже хорошо, приятно.

Александр Метла, реконструктор:

Одно дело – это материальные давать ценности, которые можно оставить, другое – расплачиваться жизнью.

Я пишу тебе. Есть минутка. Между охранением, сном и пулями. Они свистят и над головой, и у виска. Так холодно, без вас. Так хочется увидеть вновь детей. Как бриться – забыли, как умываться – тоже. Завтра, говорят, наступать будем. Не боись – этот бой я переживу.

Денис Порыжник, реконструктор:

Даже побриться в такой мороз не хочется. Мы стоим, победа будет за нами.



Нас будет больше. Ты и три дочки, а еще сынишка. Мы о нем мечтали.

Валентин Серый, реконструктор:

Основное оружие солдата – это лопата. Бой идет процентов 15 от жизни на войне. А остальное это будни, простые солдатские будни.

Юрий Авдей, реконструктор:

Не передать словами. Это надо побывать в этих условиях, почувствовать, когда холод по спине, ноги мерзнут, руки мерзнут.

Я не помню войну, пусть и видел ее. Нет у этой, полной нечеловеческих страданий, слез и рвения души главного – сожаления. И не ты, и не я не сможем рассказать, как это – жить, не упиваясь жизнью. Как это – думать о будущим, глядя на попутное – смерть.

Валентин Канклиновский:

По нашей грязи ходить, лучше сапога ничего нет. В окопе жить – шинель хороша. В атаку бежать – ватничек лучше.

Наши следы. Они на снегу, на дорогах, они везде. Наши следы. Рядом Витебск. Мы будем за него драться, так же как за Москву. За землю, родину, моих детей и внуков, мою кровь.

Эти герои, как и защитники родины сегодня, спали и видели то самое главное, что может быть – самое доброе: новый дом и сладко спящих детей, которые бегут с того самого пригорка, где маленький домик стоит. Матерей, отцов.

За эти сто лет изменилось многое, кроме одного – любви. К тому месту, где тебя родили, где каждая веточка на дереве твоя, где нет слова – не поможем. Здесь есть иное – мир, за который, я готов отдать сердце.

Максим Слиж, СТВ:

Таких писем в день отправляли солдаты миллионами. Они приходили домой, но не все могли думать, что их где-то там на передовой ждет смерть. Самое главное, что в той войне было то, что смогли выполнить свой долг, защитить Отечество, свою семью. Сегодняшние защитники Отечества держат также нашу границу под замком, и у нас, белорусов, над головой мирное небо.