Роман Головченко посетил археологические раскопки на месте Минского замчища. Что рассказал премьер-министр?

Новости Беларуси. Как известно, первое упоминание о Минске в «Повести временных лет» датируется 1067 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но звучат небезосновательные гипотезы, что город зародился намного раньше и не в границах современного мегаполиса.

Археологические раскопки на месте древнего Минского замчища сегодня, 10 сентября, посетил премьер-министр.

Только за лето 2022-го у реки Менки найдены десятки тысяч предметов и их фрагментов. Среди них – следы ювелирной мастерской, а также личный родовой знак полоцкого князя Изяслава на фрагменте посуды. Всего в 2022 году исследовано около 300 квадратных метров площади.

Алексей Авласович, заведующий центром археологии Института истории НАН Беларуси:

В ближайшие два сезона мы планируем здесь провести крупномасштабные раскопки, потому что есть еще ряд важных вопросов. Мы должны представить убедительные доказательства о том, что первоначально княжеская администрация будущего Минска находилась здесь. У нас уже есть этому подтверждения, но для широкой научной общественности мы бы хотели представить это более красноречиво и снять несколько других вопросов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Принято решение о том, что мы в следующем году уже усилим научное изучение с точки зрения археологических раскопок. Есть предложение о том, чтобы студенты всех исторических факультетов (а у нас их 16 в стране) в разных регионах следующим летом здесь, как говорится, толокой были привлечены для осуществления таких масштабных раскопок. Параллельно будем заниматься вопросами создания здесь непосредственно историко-археологического музея или комплекса, как его назвать правильно. Это уже особая история, концепция его развития должна быть создана на основе опять-таки научных рекомендаций.

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр затронул и экономические темы. Сейчас вопреки санкциям наблюдается положительная динамика по ежемесячному восстановлению экспорта.