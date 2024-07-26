Это поручение Президента! Как ликвидируют последствия непогоды в лесах?

Разбушевавшийся в Беларуси ураган наломал немало дров. Перед лесной отраслью страны стоит задача – устранить последствия непогоды. Весь поваленный лес направляется на переработку. Поручение Президента – сделать все в сжатые сроки, чтобы древесина не потеряла свои качественные характеристики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ходом работ сегодня, 26 июля, ознакомился уполномоченный представитель главы государства по Минской области, заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик. Как идет наведение порядка? Подробности у Алины Мычко.

Грозовой фронт по лесам прошелся действительно безжалостно. Пострадало около 15 тысяч гектаров. Вековые деревья ветер уложил как колоски. Так что все силы лесхозов сейчас направлены на разработку буреломов. Только в Минской области задействованы более 200 человек и около 150 единиц различной техники. Работы завершены примерно на 2 тысячах 300 гектарах. Впереди еще около тысячи.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Концентрация и направление сил, которые должны быть направлены комплексно, – это, конечно, Гомельская область. Было подписано распоряжение Президента Республики Беларусь на днях, где предусматривается поддержка Министерства лесного хозяйства в виде дополнительной техники, которая будет выполнять поставленные задачи. Сроки очень ограниченные – нам дано всего 90 дней, чтобы навести полный порядок.

Закончить все работы необходимо до 1 ноября. Однако успеть планируют раньше. Работа в лесах кипит, привлечены все необходимые ресурсы. Силы областных лесхозов переброшены в наиболее пострадавшие районы. Не отставать от графика в сложных условиях буреломов помогают лесные дороги. Сегодня на балансе отрасли почти 2 тысячи километров таких артерий. И их строительство продолжается. Они уже доказали не только свое удобство, но и рентабельность.

Алина Мычко, корреспондент:

Этой артерии в Стародорожском опытном лесхозе уже около четырех лет. В нее инвестировали более 800 тысяч рублей. И получили колоссальную экономическую отдачу. Благодаря дороге плечо вывозки древесины сократилось сразу на 12 километров.

По этим дорогам ценный материал отправится прямиком на переработку. Стихия повредила более 10 % всего годового объема вырубки. Однако ни одно дерево не пропадет. Отрасль наращивает темпы и сегодня перерабатывает около 22 тысяч кубометров сырья в день. В ближайшие дни должны подойти к отметке в 30 тысяч. Это позволит освоить максимальный объем древесины и свести потери к минимуму.