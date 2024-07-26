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Это поручение Президента! Как ликвидируют последствия непогоды в лесах?

26 июля 2024 17:22
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Разбушевавшийся в Беларуси ураган наломал немало дров. Перед лесной отраслью страны стоит задача – устранить последствия непогоды. Весь поваленный лес направляется на переработку. Поручение Президента – сделать все в сжатые сроки, чтобы древесина не потеряла свои качественные характеристики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ходом работ сегодня, 26 июля, ознакомился уполномоченный представитель главы государства по Минской области, заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.

Как идет наведение порядка? Подробности у Алины Мычко.

Это поручение Президента! Как ликвидируют последствия непогоды в лесах? -1

Грозовой фронт по лесам прошелся действительно безжалостно. Пострадало около 15 тысяч гектаров. Вековые деревья ветер уложил как колоски. Так что все силы лесхозов сейчас направлены на разработку буреломов. Только в Минской области задействованы более 200 человек и около 150 единиц различной техники. Работы завершены примерно на 2 тысячах 300 гектарах. Впереди еще около тысячи.

Это поручение Президента! Как ликвидируют последствия непогоды в лесах? -4

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Концентрация и направление сил, которые должны быть направлены комплексно, это, конечно, Гомельская область. Было подписано распоряжение Президента Республики Беларусь на днях, где предусматривается поддержка Министерства лесного хозяйства в виде дополнительной техники, которая будет выполнять поставленные задачи. Сроки очень ограниченные нам дано всего 90 дней, чтобы навести полный порядок.

Это поручение Президента! Как ликвидируют последствия непогоды в лесах? -7

Закончить все работы необходимо до 1 ноября. Однако успеть планируют раньше. Работа в лесах кипит, привлечены все необходимые ресурсы. Силы областных лесхозов переброшены в наиболее пострадавшие районы. Не отставать от графика в сложных условиях буреломов помогают лесные дороги. Сегодня на балансе отрасли почти 2 тысячи километров таких артерий. И их строительство продолжается. Они уже доказали не только свое удобство, но и рентабельность.

Это поручение Президента! Как ликвидируют последствия непогоды в лесах? -10

Алина Мычко, корреспондент:
Этой артерии в Стародорожском опытном лесхозе уже около четырех лет. В нее инвестировали более 800 тысяч рублей. И получили колоссальную экономическую отдачу. Благодаря дороге плечо вывозки древесины сократилось сразу на 12 километров.

Это поручение Президента! Как ликвидируют последствия непогоды в лесах? -13

По этим дорогам ценный материал отправится прямиком на переработку. Стихия повредила более 10 % всего годового объема вырубки. Однако ни одно дерево не пропадет. Отрасль наращивает темпы и сегодня перерабатывает около 22 тысяч кубометров сырья в день. В ближайшие дни должны подойти к отметке в 30 тысяч. Это позволит освоить максимальный объем древесины и свести потери к минимуму.

Это поручение Президента! Как ликвидируют последствия непогоды в лесах? -16

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Люди только заехали. Понедельник, вторник будет принято окончательное решение, чтобы поручение Президента к 1 ноября было беспрекословно выполнено. У нас резерв еще есть на местах, харвестеры, форвардеры. Плюс ожидается выполнение поручения главы государства о поддержке технической порядка 50 сортиментовозов, 10 форвардеров. Поэтому ресурсы есть.

Подробности в видео.

# Государственная лесная политика # общество # Петр Пархомчик # Алина Мычко # Александр Кулик

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