Прямой эфир

«Ощутить себя в профессии». В Минске молодым людям вручили трудовые путёвки для работы в студотрядах

02 мая 2018 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Командиры, комиссары, бойцы и ветераны студотрядовского движения собрались 2 мая на Площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ощутить себя в профессии». В Минске молодым людям вручили трудовые путёвки для работы в студотрядах-1

Всего более тысячи представителей из всех регионов Беларуси приняли участие в торжественной церемонии открытия третьего трудового семестра. Молодые люди получили трудовые путевки для работы на строительных, сельскохозяйственных, педагогических, сервисных, экологических, медицинских и производственных предприятиях.

«Ощутить себя в профессии». В Минске молодым людям вручили трудовые путёвки для работы в студотрядах-4

Артем Нестерук:
Это помогает и в учебе, и в дальнейшем. Это дает тебе опыт, ты работаешь в этой же специализации. Я учусь на агронома. Это просто опыт для тебя на будущее.

«Ощутить себя в профессии». В Минске молодым людям вручили трудовые путёвки для работы в студотрядах-7

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Это будущие специалисты, будущие руководители, люди, которые должны пощупать на вкус, что такое производство, реальный сектор экономики, и ощутить себя в этой профессии.

Первые отряды приступят к труду уже в конце мая. Помощь от белорусских студентов ждут не только на родине, но и за пределами страны. Они будут работать в России и Польше, а возможно еще в Казахстане и Молдове.

«Ощутить себя в профессии». В Минске молодым людям вручили трудовые путёвки для работы в студотрядах-10

# общество # Игорь Карпенко # Фотофакт # Студенты

Другие новости рубрики

Все новости
За пять лет в Минске почти на 30% сократилось потребление алкоголя
02 мая 2018 11:12

За пять лет в Минске почти на 30% сократилось потребление алкоголя

Стартовала регистрация на ЦТ. Что нужно знать абитуриенту – большое интервью с директором РИКЗ
02 мая 2018 09:30

Стартовала регистрация на ЦТ. Что нужно знать абитуриенту – большое интервью с директором РИКЗ

«Мы помним…». Воспоминания ветерана ВОВ о наступлении на Берлин
02 мая 2018 07:56

«Мы помним…». Воспоминания ветерана ВОВ о наступлении на Берлин