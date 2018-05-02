«Ощутить себя в профессии». В Минске молодым людям вручили трудовые путёвки для работы в студотрядах

Всего более тысячи представителей из всех регионов Беларуси приняли участие в торжественной церемонии открытия третьего трудового семестра. Молодые люди получили трудовые путевки для работы на строительных, сельскохозяйственных, педагогических, сервисных, экологических, медицинских и производственных предприятиях.

Артем Нестерук: Это помогает и в учебе, и в дальнейшем. Это дает тебе опыт, ты работаешь в этой же специализации. Я учусь на агронома. Это просто опыт для тебя на будущее.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Это будущие специалисты, будущие руководители, люди, которые должны пощупать на вкус, что такое производство, реальный сектор экономики, и ощутить себя в этой профессии.

Первые отряды приступят к труду уже в конце мая. Помощь от белорусских студентов ждут не только на родине, но и за пределами страны. Они будут работать в России и Польше, а возможно еще в Казахстане и Молдове.