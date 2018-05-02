Больше 1000 брошенных машин нашли во дворах Минска

Новости Беларуси. Всем нарушителям отправили письма с просьбой автомобили привести в порядок или утилизировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Однако лишь несколько водителей с этим справились. Остальные авто больше не увидят. К слову, брошенных машин в прошлом году было вдвое больше.
Елена Рудко, начальник службы КУП «ЖЭУ № 1 Октябрьского района»:
Собственнику выдается уведомление. Если он в 30-дневный срок не приводит транспортное средство в надлежащее состояние, данное транспортное средство эвакуируют на платную стоянку. Если собственник в течение трех месяцев не заявляет, то оно признается бесхозным и утилизируется, в деньги уходят в бюджет.