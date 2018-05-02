В Минске подорожали аттракционы
Новости Беларуси. Капитально отремонтировали к новому сезону экстремальные горки в парке Челюскинцев. Другие аттракционы также обновили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всего их в работе около полусотни. Большинство аттракционов работают ежедневно. Это же касается и не менее популярного у минчан парка Горького.
Александр Крень, заместитель генерального директора по экономике УП «Минскзеленстрой»:
Ежегодно на основе анализа работы прошлого периода мы принимаем решение о необходимости повышения (также с учетом затрат на текущий период). В этом году мы подсчитали – возросла стоимость ремонтов аттракционов, поэтому решили немного поднять цены. Средний рост составил 9 %.
Алина Путова:
Очень много аттракционов, видно, что много чего отремонтировали. Все такое красивое. Обязательно приду с друзьями.