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В Минске подорожали аттракционы

02 мая 2018 20:19
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Новости Беларуси. Капитально отремонтировали к новому сезону экстремальные горки в парке Челюскинцев. Другие аттракционы также обновили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего их в работе около полусотни. Большинство аттракционов работают ежедневно. Это же касается и не менее популярного у минчан парка Горького.

В Минске подорожали аттракционы-1

Александр Крень, заместитель генерального директора по экономике УП «Минскзеленстрой»:
Ежегодно на основе анализа работы прошлого периода мы принимаем решение о необходимости повышения (также с учетом затрат на текущий период). В этом году мы подсчитали – возросла стоимость ремонтов аттракционов, поэтому решили немного поднять цены. Средний рост составил 9 %.

В Минске подорожали аттракционы-4

Алина Путова:
Очень много аттракционов, видно, что много чего отремонтировали. Все такое красивое. Обязательно приду с друзьями.

# Аттракционы # общество # Александр Крень # Фотофакт

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