В Минске подорожали аттракционы

Новости Беларуси. Капитально отремонтировали к новому сезону экстремальные горки в парке Челюскинцев. Другие аттракционы также обновили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего их в работе около полусотни. Большинство аттракционов работают ежедневно. Это же касается и не менее популярного у минчан парка Горького.