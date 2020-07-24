«Это переход по вредоносной ссылке, где получает данные вашей банковской карты». Как безопасно покупать в Интернете

Виртуальный шопинг – достойная альтернатива реальным магазинам. В интернет-пространстве нет очередей в примерочную и назойливых консультантов. А самое приятное – отправиться за покупками можно в любое время дня и ночи, даже не выходя из дома. Однако трепетное ожидание не всегда соответствует действительности. Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Приобретая товар в интернет-магазине, необходимо внимательно ознакомиться для начала с самим интернет-магазином. На главной странице должна быть размещена информация о том, кто является собственником данного магазина, т. е. наименование юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Кроме того, должна быть указана дата включения в торговый реестр, а также образец чека на оплату товара и форма оплаты.

Товары в Интернете чаще всего стоят на 20-30% дешевле. Такой ценник объясняется тем, что виртуальным магазинам не нужно тратиться на дорогостоящую аренду помещения, электричество и зарплату многочисленным сотрудникам. Самые главные расходы у продавцов в Сети – транспортировка товара. Поэтому перед тем как оформить заказ, обязательно уточните цену доставки. Дарина Гулюта:

Не имеет значения: приобретаете товар через торговую точку либо через интернет-магазин, есть перечень товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену и возврату. Если ваш приобретенный товар не входит в этот перечень, соответственно, в течение 14 дней, если товар не был в употреблении, его можно вернуть продавцу. Потребителю необходимо иметь приемки изделия, внимательно проверять, никуда не спешить, независимо от того, курьер спешит или не спешит, необходимо проверить внешний вид товара, его комплектацию, а также проверить, чтобы данный товар находился в работоспособном состоянии. И только после этого производить расчет и требовать кассовый чек, и на технически сложные товары требовать правильно заполненный гарантийный талон.

Изнурительным походам по магазинам Иван предпочитал шопинг в Сети. На протяжении нескольких лет молодой человек активно закупался на просторах Интернета. Доверие к виртуальным покупкам подорвал недобросовестный продавец.

Иван:

Покупал недавно в интернет-магазине колонку известной фирмы. Она продавалась под видом оригинальной колонки. Со временем я уже понял и обнаружил, что это, все-таки, подделка. Пытался обратиться в интернет-магазин, они начали мне предоставлять документы, что у них все оригинальное, с какими-то своими печатями, и у меня не получилось ничего им доказать.

И таких случаев – тысячи! Ради наживы продавцы идут на самые изощренные мошеннические схемы. Распознать фальшивку в океане интернет-предложений становится все сложнее. Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:

Фишинг и вишинг – это переход по вредоносной ссылке, где получает данные вашей банковской карты, либо мобильный кабинет, либо интернет-кабинет, и если возникают у того или иного покупателя, или продавца сомнения, тут подключается еще звонок с банка: «Здравствуйте! Вы осуществляли какие-нибудь транзакции или нет? Я работник банка». Якобы человек думает, что он общается с банковским работником, но на самом деле это тот мошенник.