«Это палки в колёса устойчивого развития». МИД про политизацию переговоров о присоединении к ВТО

Новости Беларуси. Беларусь заявляет о недопустимости политизации переговорного процесса о присоединении к Всемирной торговой организации. Позицию нашей страны озвучил заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выступая на форуме по последующим мерам в области финансирования развития Экономического и Социального Совета ООН, который прошел в онлайн-формате, он подчеркнул, что перед миром стоит задача не только восстановить темпы экономического развития до пандемии, но и преодолеть новые геополитические вызовы.
Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Очевидная для всех политизация переговорного процесса о присоединении новых членов к Всемирной торговой организации несовместима с принципами создания безбарьерной системы международной торговли, одним из драйверов глобального развития. Масштабы применения отдельными государствами инициативных односторонних экономических санкций беспрецедентны. Это не просто тормоз, это палки в колеса устойчивого развития.
Не обошлось и без напоминания, что санкции, введенные ЕС и США против экспорта нашего калия, запрет на его транзит по территории Литвы попросту ударили по глобальной продовольственной безопасности. На Беларусь приходится 20 % мирового рынка удобрений, из-за их отсутствия у потребителей цены выросли несоизмеримо. Продолжение бездумной политики ограничений, исключений, дискриминации предрекает голод в наименее развитых странах.