«Это палки в колёса устойчивого развития». МИД про политизацию переговоров о присоединении к ВТО

Новости Беларуси. Беларусь заявляет о недопустимости политизации переговорного процесса о присоединении к Всемирной торговой организации. Позицию нашей страны озвучил заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая на форуме по последующим мерам в области финансирования развития Экономического и Социального Совета ООН, который прошел в онлайн-формате, он подчеркнул, что перед миром стоит задача не только восстановить темпы экономического развития до пандемии, но и преодолеть новые геополитические вызовы.