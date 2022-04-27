Посевная кампания подходит к завершению. Ранние яровые посеяны на 84% площадей

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси работает на продовольственную безопасность страны. Посевная кампания подходит к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, ранние яровые посеяны более чем на 84 % площадей. В Брестской, Гродненской и Гомельской областях сев уже завершен. На уровне выглядит и Минская область. Немного отстают в Витебской. Излишняя влага в полях пока затрудняет процесс сева в Могилевской области.

В целом яровой сев в Беларуси проведен на трети площадей. В этом случае речь идет не только о ранних яровых, но и о таких культурах, как рапс, лен, свекла, картофель, кукуруза.