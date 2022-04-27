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Посевная кампания подходит к завершению. Ранние яровые посеяны на 84% площадей

27 апреля 2022 06:36
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Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси работает на продовольственную безопасность страны. Посевная кампания подходит к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посевная кампания подходит к завершению. Ранние яровые посеяны на 84% площадей-1

Так, ранние яровые посеяны более чем на 84 % площадей. В Брестской, Гродненской и Гомельской областях сев уже завершен. На уровне выглядит и Минская область. Немного отстают в Витебской. Излишняя влага в полях пока затрудняет процесс сева в Могилевской области. 

В целом яровой сев в Беларуси проведен на трети площадей. В этом случае речь идет не только о ранних яровых, но и о таких культурах, как рапс, лен, свекла, картофель, кукуруза.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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