В Минске открыт сезон аттракционов. Когда и где можно покататься?

Так, в парке Горького к концу мая установят аттракцион семейного типа в виде движущейся платформы с посадочными модулями в виде лошадок и карет. Там же будет открыт игровой батутный комплекс. В парках Горького и Челюскинцев работать аттракционы будут с 11:00 до 21:00. В пятницу, субботу, а также в праздничные дни – на час дольше. Понедельник – выходной. Активно отдохнуть и покататься на каруселях можно также в парках имени 50-летия Великого Октября и 900-летия Минска.