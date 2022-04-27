Прямой эфир

В Минске открыт сезон аттракционов. Когда и где можно покататься?

27 апреля 2022 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столичные парки аттракционов открывают сезон. Для посетителей подготовлено более 50 конструкций. Появятся и новые развлекательные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске открыт сезон аттракционов. Когда и где можно покататься?-1

Так, в парке Горького к концу мая установят аттракцион семейного типа в виде движущейся платформы с посадочными модулями в виде лошадок и карет. Там же будет открыт игровой батутный комплекс. В парках Горького и Челюскинцев работать аттракционы будут с 11:00 до 21:00. В пятницу, субботу, а также в праздничные дни – на час дольше. Понедельник – выходной. Активно отдохнуть и покататься на каруселях можно также в парках имени 50-летия Великого Октября и 900-летия Минска.  

В Минске открыт сезон аттракционов. Когда и где можно покататься?-4

29 апреля жители и гости столицы смогут также насладиться водной феерией. В Минске стартует сезон фонтанов. Работать начнут 38 рукотворных гейзеров. Сейчас специалисты завершают подготовительные работы на объектах после зимней консервации. Работать фонтаны будут по привычному графику: в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00, в будние дни – с 17:00 до 21:00. 29 апреля сезон фонтанов стартует и во всех областных центрах.  

# Аттракционы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Россия проводят совместную штабную тренировку ВВС и ПВО
27 апреля 2022 07:05

Беларусь и Россия проводят совместную штабную тренировку ВВС и ПВО

Посевная кампания подходит к завершению. Ранние яровые посеяны на 84% площадей
27 апреля 2022 06:36

Посевная кампания подходит к завершению. Ранние яровые посеяны на 84% площадей

Республиканская Доска почёта пополнится новыми именами – Указ Президента
26 апреля 2022 19:23

Республиканская Доска почёта пополнится новыми именами – Указ Президента