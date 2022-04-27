В Минске открыт сезон аттракционов. Когда и где можно покататься?

Новости Беларуси. Столичные парки аттракционов открывают сезон. Для посетителей подготовлено более 50 конструкций. Появятся и новые развлекательные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичные парки аттракционов открывают сезон. Для посетителей подготовлено более 50 конструкций. Появятся и новые развлекательные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в парке Горького к концу мая установят аттракцион семейного типа в виде движущейся платформы с посадочными модулями в виде лошадок и карет. Там же будет открыт игровой батутный комплекс. В парках Горького и Челюскинцев работать аттракционы будут с 11:00 до 21:00. В пятницу, субботу, а также в праздничные дни – на час дольше. Понедельник – выходной. Активно отдохнуть и покататься на каруселях можно также в парках имени 50-летия Великого Октября и 900-летия Минска.
29 апреля жители и гости столицы смогут также насладиться водной феерией. В Минске стартует сезон фонтанов. Работать начнут 38 рукотворных гейзеров. Сейчас специалисты завершают подготовительные работы на объектах после зимней консервации. Работать фонтаны будут по привычному графику: в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00, в будние дни – с 17:00 до 21:00. 29 апреля сезон фонтанов стартует и во всех областных центрах.