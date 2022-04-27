Беларусь и Россия проводят совместную штабную тренировку ВВС и ПВО

Военнослужащие отработают вопросы планирования совместных действий, а также взаимодействие частей и подразделений при выполнении задач. Продлятся учения по 29 апреля. В Минобороны отметили, что тренировка пройдет на фоне увеличения активности разведывательной авиации у наших рубежей. Ежедневно фиксируется от 60 до 100 боевых вылетов вдоль госграницы. Речь не только о самолетах, но и о разведывательных беспилотниках.