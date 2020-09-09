«Есть люди, которые яро поддерживают. Есть те, кто реагирует негативно» Как проходят авто- и велопробеги за стабильную Беларусь

Новости Беларуси. Каждый день по всей стране проходят авто- и велопробеги за стабильную и безопасную Беларусь. Активисты БРСМ принимают в них активное участие. Об этом рассказал гость программы « Большой город » – второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

В Минске в августе было реализовано три велопробега на данный момент. Есть люди, которые очень яро тебя поддерживают, которые кричат «Молодежь, вперед!». Знаете, когда едешь сам на велосипеде (все три раза я сам принимал участие), это очень приятно. Даже которые идут уставшие с работы, улыбаются, ставят тебе лайки. Да, есть люди, которые реагируют негативно. Ты останавливаешься, хочешь пообщаться с ним, спросить: «Почему вы так делаете?» Человек не хочет идти навстречу. На самом деле, это очень страшно. Хочется, чтобы не было раскола общества, потому что люди, когда ты к ним подъезжаешь, не хотят разговаривать. Все равно понимаю, что, если ты выражаешь своим словом ту или иную позицию, тогда отстаивай ее конкретно. Говори, почему ты так или иначе себя ведешь.

Каким вы видите будущее нашей страны?

Роман Бондарук:

Главное – чтобы она осталась суверенной, независимой Республикой Беларусь. Чтобы Беларусь и дальше развивалась во всех направлениях, чтобы мы шли только вперед. И самое главное – чтобы молодежь, которая сейчас выходит на улицу, поняла, что ими управляют, и помогала лучше развиваться государству, а не наносила ущерб.

И не хотелось бы, чтобы был раскол общества, чтобы одни ходили под одним флагом, другие – под другим. Грустно, когда кто-то думает, что государственная символика – это немодно, это стыдно. Я так понимаю, что вам не стыдно нести свой государственный флаг по улицам?

Роман Бондарук:

Нет, мне не стыдно.

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