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Предупреждают о передвижении колонн техники. В белорусской армии продолжается проверка сил реагирования

05 мая 2022 06:20
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Новости Беларуси. Белорусские военные совершают марши для выполнения задач в рамках проверки сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Министерстве обороны предупреждают о передвижении колонн техники.  

Предупреждают о передвижении колонн техники. В белорусской армии продолжается проверка сил реагирования-1

Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе.  

Предупреждают о передвижении колонн техники. В белорусской армии продолжается проверка сил реагирования-4

В военном ведомстве акцентируют внимание, что проводимые мероприятия не несут угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Цель проверки – оценка способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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