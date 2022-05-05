Предупреждают о передвижении колонн техники. В белорусской армии продолжается проверка сил реагирования

Новости Беларуси. Белорусские военные совершают марши для выполнения задач в рамках проверки сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Министерстве обороны предупреждают о передвижении колонн техники.

Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе.