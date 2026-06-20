Музыкальная сказка в резиденции Радзивиллов: Несвижский замок принимает «Вечера Большого театра»

Стильно, изысканно, благородно, в истинном характере гранд-фестиваля классического искусства. Вечера Большого театра в Несвижском замке Радзивиллов уже в 16-й раз собирают аншлаги, а столичные артисты с удовольствием меняют классическую сцену на исторические интерьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И эта неповторимая атмосфера придает даже великим произведениям новое, порой неожиданное звучание. За все годы программа фестиваля не повторялась ни разу. И в этот раз для ценителей подготовили множество сюрпризов.

О том, чем удивляет Несвиж, репортаж Эллы Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

Живая классическая музыка и театральные представления под открытым небом. Несвиж уже несколько дней живет в ярком фестивальном ритме. Так эффектно Большой театр Беларуси закрывает сезон уже в 16-й раз. Роскошные интерьеры замка полностью соответствуют высокому искусству. А выбор места продиктован историей. Именно здесь в середине XVIII века был организован первый на территории Беларуси придворный театр.