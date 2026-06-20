Музыкальная сказка в резиденции Радзивиллов: Несвижский замок принимает «Вечера Большого театра»
Стильно, изысканно, благородно, в истинном характере гранд-фестиваля классического искусства. Вечера Большого театра в Несвижском замке Радзивиллов уже в 16-й раз собирают аншлаги, а столичные артисты с удовольствием меняют классическую сцену на исторические интерьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И эта неповторимая атмосфера придает даже великим произведениям новое, порой неожиданное звучание. За все годы программа фестиваля не повторялась ни разу. И в этот раз для ценителей подготовили множество сюрпризов.
О том, чем удивляет Несвиж, репортаж Эллы Маркевич.
Элла Маркевич, корреспондент:
Живая классическая музыка и театральные представления под открытым небом. Несвиж уже несколько дней живет в ярком фестивальном ритме. Так эффектно Большой театр Беларуси закрывает сезон уже в 16-й раз. Роскошные интерьеры замка полностью соответствуют высокому искусству. А выбор места продиктован историей. Именно здесь в середине XVIII века был организован первый на территории Беларуси придворный театр.
За 16 лет проведения культурная программа проекта ни разу не повторялась. Для ценителей прекрасного подготовлено более десятка представлений на трех локациях. Это и величественный внутренний двор замка, где декорациями служат сами стены, и камерный театральный зал дворца с его уникальной акустикой, и, конечно, жемчужина европейского барокко – Костел Божьего Тела.
Под сводами старинного здания сегодня ожила уникальная программа «Золото и тень Несвижа: старинная музыкальная фреска». Шедевры классики вписались в барочную архитектуру настолько органично, будто звучали здесь всегда.
Катерина Лахметикова:
Высокое здание, своя акустика, ну и своя атмосфера, ты вдохновляешься, воодушевляешься, прикосновение к искусству.
Главный маркер того, что Вечера Большого театра стали культурным брендом региона, – неизменные аншлаги. Билеты раскупают задолго до начала лета. География гостей проекта расширяется с каждым сезоном. В эти дни Несвиж принимает театралов из десятка стран – от соседней России до далеких Сингапура и Нидерландов. Секрет такого успеха кроется в уникальном формате.
Ирина Бурак:
Каждый год Большой театр предлагает на суд зрителей самые лучшие и обязательно новые постановки.
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