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Музыкальная сказка в резиденции Радзивиллов: Несвижский замок принимает «Вечера Большого театра»

20 июня 2026 17:54
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Стильно, изысканно, благородно, в истинном характере гранд-фестиваля классического искусства. Вечера Большого театра в Несвижском замке Радзивиллов уже в 16-й раз собирают аншлаги, а столичные артисты с удовольствием меняют классическую сцену на исторические интерьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И эта неповторимая атмосфера придает даже великим произведениям новое, порой неожиданное звучание. За все годы программа фестиваля не повторялась ни разу. И в этот раз для ценителей подготовили множество сюрпризов.

О том, чем удивляет Несвиж, репортаж Эллы Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:
Живая классическая музыка и театральные представления под открытым небом. Несвиж уже несколько дней живет в ярком фестивальном ритме. Так эффектно Большой театр Беларуси закрывает сезон уже в 16-й раз. Роскошные интерьеры замка полностью соответствуют высокому искусству. А выбор места продиктован историей. Именно здесь в середине XVIII века был организован первый на территории Беларуси придворный театр.

Музыкальная сказка в резиденции Радзивиллов: Несвижский замок принимает «Вечера Большого театра»-2

За 16 лет проведения культурная программа проекта ни разу не повторялась. Для ценителей прекрасного подготовлено более десятка представлений на трех локациях. Это и величественный внутренний двор замка, где декорациями служат сами стены, и камерный театральный зал дворца с его уникальной акустикой, и, конечно, жемчужина европейского барокко – Костел Божьего Тела.

Под сводами старинного здания сегодня ожила уникальная программа «Золото и тень Несвижа: старинная музыкальная фреска». Шедевры классики вписались в барочную архитектуру настолько органично, будто звучали здесь всегда.

Музыкальная сказка в резиденции Радзивиллов: Несвижский замок принимает «Вечера Большого театра»-4

Катерина Лахметикова:
Высокое здание, своя акустика, ну и своя атмосфера, ты вдохновляешься, воодушевляешься, прикосновение к искусству.

Музыкальная сказка в резиденции Радзивиллов: Несвижский замок принимает «Вечера Большого театра»-6

Главный маркер того, что Вечера Большого театра стали культурным брендом региона, – неизменные аншлаги. Билеты раскупают задолго до начала лета. География гостей проекта расширяется с каждым сезоном. В эти дни Несвиж принимает театралов из десятка стран – от соседней России до далеких Сингапура и Нидерландов. Секрет такого успеха кроется в уникальном формате.

Музыкальная сказка в резиденции Радзивиллов: Несвижский замок принимает «Вечера Большого театра»-8

Ирина Бурак:
Каждый год Большой театр предлагает на суд зрителей самые лучшие и обязательно новые постановки. 

Далее смотрите в видео. 

# Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь

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