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Уделят внимание ночным заведениям и объектам торговли. ГАИ усилит контроль над нетрезвыми водителями

09 апреля 2021 15:26
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Новости Беларуси. ГАИ усилит контроль над нетрезвыми водителями. В рамках профилактической акции сотрудники ДПС проведут отработку городских дорог и улиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уделят внимание ночным заведениям и объектам торговли. ГАИ усилит контроль над нетрезвыми водителями-1

Уделят внимание объектам торговли и заведениям, работающим в ночное время. Также правоохранители посетят трудовые коллективы, привлекут внимание к проблеме и напомнят об ответственности.

В Минске также проходит социальный проект «Останови беду – позвони 102!», который дает результаты. Примерно пятая часть нетрезвых водителей были задержаны благодаря звонкам неравнодушных людей.

Уделят внимание ночным заведениям и объектам торговли. ГАИ усилит контроль над нетрезвыми водителями-4

Вероника Зеленевская, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За истекший период этого года совершено четыре дорожно-транспортных происшествия лицами в состоянии опьянения. Один человек в результате данного происшествия погиб, трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению правил.

Уделят внимание ночным заведениям и объектам торговли. ГАИ усилит контроль над нетрезвыми водителями-7

За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит штраф до 6 тысяч рублей.

# ГАИ # общество # Вероника Зеленевская # Фотофакт

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