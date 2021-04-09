Уделят внимание ночным заведениям и объектам торговли. ГАИ усилит контроль над нетрезвыми водителями

Новости Беларуси. ГАИ усилит контроль над нетрезвыми водителями. В рамках профилактической акции сотрудники ДПС проведут отработку городских дорог и улиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ГАИ усилит контроль над нетрезвыми водителями. В рамках профилактической акции сотрудники ДПС проведут отработку городских дорог и улиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уделят внимание объектам торговли и заведениям, работающим в ночное время. Также правоохранители посетят трудовые коллективы, привлекут внимание к проблеме и напомнят об ответственности.
В Минске также проходит социальный проект «Останови беду – позвони 102!», который дает результаты. Примерно пятая часть нетрезвых водителей были задержаны благодаря звонкам неравнодушных людей.
Вероника Зеленевская, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За истекший период этого года совершено четыре дорожно-транспортных происшествия лицами в состоянии опьянения. Один человек в результате данного происшествия погиб, трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению правил.
За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит штраф до 6 тысяч рублей.