Прямой эфир

Уберут мусор в парке и очистят берега. В Дзержинском районе 10 апреля пройдёт субботник

09 апреля 2021 15:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 10 апреля в Дзержинском районе пройдет субботник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем примут участие трудовые коллективы и местные жители.

Уберут мусор в парке и очистят берега. В Дзержинском районе 10 апреля пройдёт субботник-1

Вместе уберут прошлогоднюю листву и мусор в городском парке, очистят берега озера. А сельчане приведут в порядок свои населенные пункты. Особое внимание уделят мемориальным комплексам, а также объектам историко-культурного наследия. Дорожные и лесохозяйственные организации уберут свалки и вырубят сухостои.

Уберут мусор в парке и очистят берега. В Дзержинском районе 10 апреля пройдёт субботник-4

Алексей Свирский, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:
Будут в основном задействованы все предприятия, потому что у нас в прошлом году в рамках реализации постановления 430-го Совета Министров – закрепление территорий за предприятиями и физическими лицами, – определенные территории закреплены. То есть на субботнике будут выполняться работы по благоустройству предприятий не только своей территории, но и прилегающей территории, которая закреплена в соответствии с данным постановлением.

Уберут мусор в парке и очистят берега. В Дзержинском районе 10 апреля пройдёт субботник-7

К слову, наводить порядок на земле, благоустраивать и озеленять территории в Минской области будут до конца апреля.

# Субботники в Беларуси # общество # Алексей Свирский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Воспоминания тяжкие. Мама работала, меня прятали». О событиях войны рассказывает бывший узник концлагеря
09 апреля 2021 15:19

«Воспоминания тяжкие. Мама работала, меня прятали». О событиях войны рассказывает бывший узник концлагеря

Время полёта составило 3 часа и 22 минуты. Космический корабль «Юрий Гагарин» долетел до МКС
09 апреля 2021 14:58

Время полёта составило 3 часа и 22 минуты. Космический корабль «Юрий Гагарин» долетел до МКС

Возле Минска пустуют 15 площадок, предназначенных под паркинг. Появятся ли стоянки вдоль МКАД?
09 апреля 2021 14:22

Возле Минска пустуют 15 площадок, предназначенных под паркинг. Появятся ли стоянки вдоль МКАД?