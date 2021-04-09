Уберут мусор в парке и очистят берега. В Дзержинском районе 10 апреля пройдёт субботник

Вместе уберут прошлогоднюю листву и мусор в городском парке, очистят берега озера. А сельчане приведут в порядок свои населенные пункты. Особое внимание уделят мемориальным комплексам, а также объектам историко-культурного наследия. Дорожные и лесохозяйственные организации уберут свалки и вырубят сухостои.

Алексей Свирский, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:

Будут в основном задействованы все предприятия, потому что у нас в прошлом году в рамках реализации постановления 430-го Совета Министров – закрепление территорий за предприятиями и физическими лицами, – определенные территории закреплены. То есть на субботнике будут выполняться работы по благоустройству предприятий не только своей территории, но и прилегающей территории, которая закреплена в соответствии с данным постановлением.