Зима вступает в свои права. Подробный прогноз погоды в Беларуси на неделю

Новости Беларуси. На этой неделе страна оказалась во власти минусовой температуры. Местами фиксировались мокрый снег и сильный ветер, рассказали в программе «Плюс-минус». Туман и гололедица осложняли видимость на дорогах. Столбики термометров опускались до -5 °C и поднимались до +4 °C, а по югу до +6 °C.
Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?
В ближайшее время зима усилит натиск: температура воздуха продолжит понижаться, а атмосферные фронты принесут новые порции снега. В воскресенье, 20 ноября, ночью и утром пройдет снег. В дневные часы существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха составит -6...-12 °C, местами до -14 °C. Днем будет -1...-7 °C.
В начале следующей недели в Беларусь начнет поступать более теплая воздушная масса, морозы ослабеют. В понедельник, 21 ноября, ночью в отдельных районах, днем на большей части страны пройдет снег, днем по юго-востоку мокрый снег и дождь. Местами туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...-11 °C, при прояснениях до -13 °C. Днем ожидается -1...-6 °C, а в юго-восточных районах 0...+3 °C.
В Москве -4°C, в Риме +14°C. О погоде в Европе на неделю с 21 по 27 ноября читайте здесь.
Во вторник, 22 ноября, температура воздуха в течение суток составит -4...+3 °C, а ночью при прояснениях до -7 °C. В среду, 23 ноября, местами пройдет снег. В отдельных районах возможен туман. Ночью ожидается -5...+1 °C, при прояснениях до -10 °C. Днем будет от -3...+3 °C.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.