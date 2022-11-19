Зима вступает в свои права. Подробный прогноз погоды в Беларуси на неделю

Новости Беларуси. На этой неделе страна оказалась во власти минусовой температуры. Местами фиксировались мокрый снег и сильный ветер, рассказали в программе «Плюс-минус». Туман и гололедица осложняли видимость на дорогах. Столбики термометров опускались до -5 °C и поднимались до +4 °C, а по югу до +6 °C.

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

В ближайшее время зима усилит натиск: температура воздуха продолжит понижаться, а атмосферные фронты принесут новые порции снега. В воскресенье, 20 ноября, ночью и утром пройдет снег. В дневные часы существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха составит -6...-12 °C, местами до -14 °C. Днем будет -1...-7 °C.