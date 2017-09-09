Это очень важный момент для меня: 9 сентября более 100 курсантов Университета МЧС принесли присягу

Традиционно присягу молодое пополнение принимает после месяца службы: за это время будущие офицеры-спасатели прошли курс молодого бойца.

Новости Беларуси. На площади Государственного флага 9 сентября слова торжественной клятвы стране и народу произнесли более 100 курсантов Университета гражданской защиты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Палубец, курсант Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь: Присяга – это очень важный момент для меня. Он дает начало для дальнейшей службы.

меня не пустят тушить пожары, но предупреждать о них – это намного важнее, чем ликвидировать.

Виктория Дробышевская, курсант Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь: Уже в 10 классе я поняла и точно определилась, кем хочу быть. Этот выбор пал на профессию спасателя. Я знала, что

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Принятие присяги – это действительно торжественное событие. Мы, видимо, с ними так же волнуемся, потому что принимая новое пополнение,

мы должны быть уверены, что они выполнят все задачи, которые в будущем будут стоять перед ними.

Университет гражданской защиты МЧС уже 80 лет готовит офицеров-спасателей, это один из старейших вузов в стране. Сегодня здесь обучаются более 3000 человек. А о престиже профессии говорит высокий конкурс, который в этом году составил три человека на место.