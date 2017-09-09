Награда принадлежит всем, кто работает вместе со мной: 9 сентября в Большом театре наградили ведущего СТВ Олега Степанюка

Новости Беларуси. 9 сентября в Большом театре весь вечер звучали оды профессиональному мастерству и тем, кто делает наш город лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них и ведущий нашего телеканала Олег Степанюк.
Быть в курсе всех дел «Большого города» – не столько его профессиональная обязанность, сколько уже призвание.
Олег Степанюк, ведущий теканала «СТВ»:
Приятно, когда результаты твоего труда замечают. И вдвойне приятно, когда они высоко оцениваются. И хотя награда именная, я считаю, что она по праву принадлежит и моим коллегам-журналистам, ребятам операторам – всем тем, кто работает вместе со мной над программой «Большой город».
Для меня это большая неожиданность: как в Большом театре награждали «Минчан года-2017»