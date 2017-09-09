Награда принадлежит всем, кто работает вместе со мной: 9 сентября в Большом театре наградили ведущего СТВ Олега Степанюка

Новости Беларуси. 9 сентября в Большом театре весь вечер звучали оды профессиональному мастерству и тем, кто делает наш город лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них и ведущий нашего телеканала Олег Степанюк.

Быть в курсе всех дел «Большого города» – не столько его профессиональная обязанность, сколько уже призвание.