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Награда принадлежит всем, кто работает вместе со мной: 9 сентября в Большом театре наградили ведущего СТВ Олега Степанюка

09 сентября 2017 16:56
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Новости Беларуси. 9 сентября в Большом театре весь вечер звучали оды профессиональному мастерству и тем, кто делает наш город лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них и ведущий нашего телеканала Олег Степанюк.

Быть в курсе всех дел «Большого города» – не столько его профессиональная обязанность, сколько уже призвание.

Награда принадлежит всем, кто работает вместе со мной: 9 сентября в Большом театре наградили ведущего СТВ Олега Степанюка-1

Олег Степанюк, ведущий теканала «СТВ»:
Приятно, когда результаты твоего труда замечают. И вдвойне приятно, когда они высоко оцениваются. И хотя награда именная, я считаю, что она по праву принадлежит и моим коллегам-журналистам, ребятам операторам – всем тем, кто работает вместе со мной над программой «Большой город».

Для меня это большая неожиданность: как в Большом театре награждали «Минчан года-2017»

# общество # Фотофакт # Госнаграды # Олег Степанюк # День города в Минске-2017

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