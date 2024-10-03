Прямой эфир

«Это очень сильный человек!» – гендиректор Оршанского мясокомбината о Лукашенко

03 октября 2024 15:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское». Лукашенко незапланированно посетил мясокомбинат в Орше 

«Это очень сильный человек!» – гендиректор Оршанского мясокомбината о Лукашенко-2

Максим Бакуров, генеральный директор Оршанского мясоконсервного комбината:
Я сам по жизни тоже веселый человек. Я ко всему отношусь очень позитивно. Поэтому хорошо, когда мы улыбаемся. Хуже будет, если будет по-другому, наоборот. 

Это очень сильный человек. Человек с очень серьезной аурой. Человек, который в своей жизни видит цель.

# Интервью # Алена Сырова # Максим Бакуров

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудница Департамента охраны МВД привезла серебро с республиканского смотра-конкурса
03 октября 2024 14:24

Сотрудница Департамента охраны МВД привезла серебро с республиканского смотра-конкурса

В Беларуси вторсырьё будут больше вовлекать в хозяйственный оборот
03 октября 2024 14:16

В Беларуси вторсырьё будут больше вовлекать в хозяйственный оборот

Записаться на приём к врачу не выходя из дома – в Слуцкой ЦРБ появилась новая система «Медик»
03 октября 2024 14:04

Записаться на приём к врачу не выходя из дома – в Слуцкой ЦРБ появилась новая система «Медик»