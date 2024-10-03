«Это очень сильный человек!» – гендиректор Оршанского мясокомбината о Лукашенко

«Ты же приглашаешь нас на Новый год на шампанское». Лукашенко незапланированно посетил мясокомбинат в Орше

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Максим Бакуров, генеральный директор Оршанского мясоконсервного комбината:

Я сам по жизни тоже веселый человек. Я ко всему отношусь очень позитивно. Поэтому хорошо, когда мы улыбаемся. Хуже будет, если будет по-другому, наоборот.

Это очень сильный человек. Человек с очень серьезной аурой. Человек, который в своей жизни видит цель.