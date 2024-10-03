Сотрудница Департамента охраны МВД привезла серебро с республиканского смотра-конкурса

Сотрудница Червенского отдела Департамента охраны МВД Юлия Казаченок заняла призовое место в республиканском смотр-конкурсе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он проходил в Бресте. Своего рода экзамен профессионального мастерства сдавали все – от сотрудников сторожевой охраны до руководителя Департамента.

Пульт централизованного наблюдения – это сердце отдела охраны. Юлия Казаченок – офицер оперативной дежурной службы. Она отслеживает сохранность объектов, имущество граждан и порядок на улице. Работа ответственная. Нужно действовать оперативно. В случае срабатывания сигнализации быстро и четко передает информацию наряду группы задержания. От грамотных действий многое зависит.

Юлия Казаченок, дежурный пульта управления Червенского отдела Департамента охраны МВД:

Вся наша работа прописана в должностных инструкциях. И мы все это делаем согласно тактике. То есть мы передаем группе задержания поступившую информацию, дальше мы напоминаем им о соблюдении мер личной безопасности. И они реагируют в кратчайшие сроки. А мы по навигационной системе отслеживаем, чтобы приехали по нужному адресу и не сбились с маршрута.

Именно Юлия Казаченок совсем недавно представила Минскую область на открытом республиканском конкурсе. Событие традиционное. Для нее выпала большая честь отстаивать весь регион. Поэтому к конкурсу готовилась тщательно, чтобы не подвести. Здесь надо было показать свое мастерство.