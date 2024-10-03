В Беларуси вторсырьё будут больше вовлекать в хозяйственный оборот

Коммунальные и отходы производства в Беларуси будут больше вовлекать в хозяйственный оборот. Вопросы использования вторичных ресурсов обсудили на выездном заседании Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снижение объемов захоронения и увеличение уровня использования отходов – одна из целей государственной политики, отметил министр природных ресурсов и окружающей среды. Это не только более экологично, но и выгодно с точки зрения экономики. То, что один завод отправляет в утиль, может стать сырьем для другого. В 2023 году в нашей стране образовалось свыше 50 миллионов тонн отходов производства. Некоторые активно используются вторично. По другим есть просадка.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

В отходах производства основная доля (70 % от образованных) – крупнотоннажные отходы: галиты, фосфогипс и осадки сточных вод. Уровень их использования недостаточно высокий. Если по иловым осадкам уровень использования достигает более 60 %, по фосфогипсу чуть меньше, то уровень использования и применения технологий, которые бы позволяли вовлекать в хозяйственный оборот отходы калийного производства, достаточно низкий. Перед Минприроды стоит задача по решению данной проблемы.