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В Беларуси вторсырьё будут больше вовлекать в хозяйственный оборот

03 октября 2024 14:16
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Коммунальные и отходы производства в Беларуси будут больше вовлекать в хозяйственный оборот. Вопросы использования вторичных ресурсов обсудили на выездном заседании Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вторсырьё будут больше вовлекать в хозяйственный оборот-2

Снижение объемов захоронения и увеличение уровня использования отходов – одна из целей государственной политики, отметил министр природных ресурсов и окружающей среды. Это не только более экологично, но и выгодно с точки зрения экономики. То, что один завод отправляет в утиль, может стать сырьем для другого. В 2023 году в нашей стране образовалось свыше 50 миллионов тонн отходов производства. Некоторые активно используются вторично. По другим есть просадка.

В Беларуси вторсырьё будут больше вовлекать в хозяйственный оборот-4

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
В отходах производства основная доля (70 % от образованных) – крупнотоннажные отходы: галиты, фосфогипс и осадки сточных вод. Уровень их использования недостаточно высокий. Если по иловым осадкам уровень использования достигает более 60 %, по фосфогипсу чуть меньше, то уровень использования и применения технологий, которые бы позволяли вовлекать в хозяйственный оборот отходы калийного производства, достаточно низкий. Перед Минприроды стоит задача по решению данной проблемы.

В Беларуси вторсырьё будут больше вовлекать в хозяйственный оборот-6

Сегодня экологичность в тренде. И экономика замкнутого цикла не менее важна, чем выпуск экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции, внедрение инноваций, отметил министр. Участники заседания обсудили вопросы эффективности системы обращения с отходами производства и потребления, говорили о том, какие принимаются меры для максимального извлечения вторресурсов и вовлечению их в хозяйственный оборот.

# Вторсырье

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