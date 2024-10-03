Записаться на приём к врачу не выходя из дома – в Слуцкой ЦРБ появилась новая система «Медик»

В Слуцкой центральной районной больнице внедряют новую медицинскую информационную систему «Медик», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одним из ключевых нововведений стало обновление электронной очереди.

Для этого пациентам необходимо завести виртуальную медкарту в регистратуре и активировать ее в специальном приложении, QR-коды которого расположены в поликлинике. Это позволит записываться на прием к любому специалисту, не выходя из дома. Если же доктор не сможет принять пациента в назначенный день, ему придет SMS-уведомление об изменениях. Особое внимание уделено пожилым людям, которым сложно ориентироваться в новых технологиях.

Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцкой центральной районной больницы:

Их близкие родственники, социальный работник, соседка, внуки, дети – могут сами зарегистрироваться в этом чат-боте, предварительно получив карту медобслуживания. Получить на своего родственника или близкого человека эту карту медицинского обслуживания. Близкий родственник может забронировать своему близкому человеку предварительно талон.

Без посещения поликлиники в электронной карте также будут доступны и другие функции: например, история болезни пациента в личном кабинете, а также дистанционное получение результатов обследования.