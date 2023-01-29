«Это общая и неутихающая по сей день боль». Как Беларусь и Израиль сохраняют память о холокосте?

Память о холокосте тесно связывает Беларусь и Израиль. Это одна из дипломатических точек соприкосновения наших стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но сегодня некоторые предпринимают попытки переписать историю и даже поставить под сомнение сам факт холокоста. Как на это реагировать и что по этому поводу думают в Тель-Авиве, обсудим с нашим послом в Израиле. Ольга Коршун, СТВ:

Что предпринимают на уровне двух стран для сохранения памяти о холокосте?

Евгений Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле:

Действительно, память о холокосте, или, как его в Израиле называют, шоа, и трагедии Второй мировой войны в целом – это общая и неутихающая по сей день боль белорусского и израильского народов.

В Израиле традиционно в эти дни, предшествующие памятному дню 27 января, и сразу после этой даты проводится целый ряд мероприятий. И я уже 25-го, 26-го числа принимал участие в мероприятиях по линии Министерства иностранных дел Израиля в мемориальном комплексе «Яд Вашем», в Международном институте изучения холокоста. 27 января возложили венки к памятнику в Иерусалиме вместе с Израильским союзов ветеранов. Мы ежегодно проводим памятные мероприятия к годовщине уничтожения, в частности, Минского гетто, одного из крупнейших в Европе. Мы всегда встречаемся в лесу «Яр а-Кдушим», который находится буквально в нескольких километрах от Иерусалима, который был посажен руками выходцев из Беларуси в 50-е, 60-е, 70-е годы. 21 октября 2022 года, буквально совсем недавно, открытие, по сути, первого настоящего памятника в память о жертвах еврейских гетто в Беларуси и о белорусах – праведниках мира. Это как раз произошло на аллеи памяти «Яр а-Кдушим». Это была совместная инициатива посольства, Объединения выходцев из Беларуси, она реализована при финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Израиле, представителей израильского бизнеса.

И в текущем 2023 году планируем проведение также ряда мероприятий, в том числе и захоронение капсулы из Беларуси, где будет лежать земля с мест уничтожения, еврейских гетто, которых на территории нашей страны было очень много. «Ногами били до неузнаваемости». Более 800 тысяч евреев погибли в годы войны – вот история одного из узников. Читайте здесь. Ольга Коршун, СТВ:

А на какие направления сотрудничества Беларуси и Израиля делается акцент?

Евгений Воробьев:

Товарная структура белорусского экспорта в Израиль включает в себя более 140 позиций. Безусловно, с учетом той геополитической ситуации, в которой мы сейчас находимся, имевшиеся ранее стабильные торговые, банковские, логистические связи и бизнес-цепочки приходится выстраивать зачастую заново. И это большая работа наших экспортеров, представителей бизнес-сообщества Израиля. Однако существующие реалии открывают для производителей принципиально новые возможности для экспорта белорусских товаров на премиальный израильский рынок. В качестве положительного примера могу привести, что в 2022 году нам удалось значительно, на десятки процентов, нарастить поставки продовольствия и продукции деревообработки белорусского происхождения на израильский рынок. Помимо традиционно поставляемых товаров, перспективными экспортными позициями, по нашему мнению, являются белорусская молочная продукция, алкоголь, шоколад, пиломатериалы, целлюлоза, мебель, текстиль. Достаточно много возможностей для развития экономического сотрудничества между Беларусью и Израилем. Есть еще такая важная сфера услуг. И здесь в первую очередь я бы выделил взаимодействие в сфере IT, туристические, образовательные, медицинские услуги.