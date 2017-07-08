«Это оборонное оружие, мы ни на кого не нападаем»: чем удивляла Беларусь на параде 3 июля

Неделя началась праздником – День Независимости Республики Беларусь. Салют, парад. Сотни тысяч зрителей, сотни мнений и отзывов. В основном, восторженных. Беларусь показал свою военную мощь и промышленный потенциал. Я внимательно наблюдал во время парада за лицами послов иностранных государств. В их взглядах уважение, у кого-то добрая зависть, у кого-то ирония – мол, советчиной попахивает (когда везли на машинах диваны, унитазы и муляжи колбасы). Но главное – есть что показать! Не стану называть страны, соизмеримые по масштабу с Беларусью, но кроме гей-парада и марша безработных нечего было бы выставить! Чем удивляла Беларусь, в деталях рассмотрела Анастасия Бенедисюк.

Алексей Литвинчук, военнослужащий роты почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Родные не приехали на парад, но они смотрели по телевизору. И сразу я позвонил маме, спросил ее впечатления, она сказала, что очень все было красиво и что она горда за сына.

Алексей Шумский, водитель-испытатель ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

У нас была коробка семь машин, я ехал впереди. Честно говоря, когда ехали мимо трибун, я не видел никого, потому что надо было удерживать строй. Единственное, что удалось посмотреть только, как самолеты пролетают.

Игорь Демиденко, исполняющий обязанности председателя Госкомвоенпрома:

Размах крыла у данного беспилотного летательного аппарата 11 метров, поэтому монтировались крылья, уже когда вся колонна была на месте. И он так въезжал в колонну. Мы должны были и мы сделали все, чтобы эти нюансы были незаметны.

Каждый из тех, кто проходил, проезжал или пролетал мимо стелы «Минск – горд-герой» в один конкретный понедельник, уверяет: запомнит его на всю жизнь. Всего 250 тысяч человек в одном месте. Всех нас объединил общий праздник – День Независимости. И в первом ряду – те, кто ту самую независимость для нас добывал кровью и потом. Они немного сутулятся под тяжестью орденов и медалей и, кажется, узнают своего боевого товарища.

Легендарный Т-34. Единственный железный очевидец Победы в 1945-м на параде в 2017-м. Дальше только современная техника. Были и танки, поражающие цель хоть на расстоянии четырех километров. И «Полонезы», чья дальность огня вдвое больше российского «Смерча». А «Волат» и вовсе до этого понедельника видели лишь единожды на военной выставке в Париже.

Юрий Николаев, первый заместитель главного конструктора ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

Вот здесь начало сборки автомобиля. Все это нашего производства, наша разработка. Покупные только резинотехнические изделия и подшипники. И у нас нет двигателя, пригодного для этого автомобиля. Мы ведем работу с Минским моторным заводом.

Прототипом нашего «Волата» стал российский «Тигр», пусть тот будет и немного меньшим классом. Наш перевозит сразу 10 человек, защищает от абсолютно любого стрелкового оружия, машину не остановят даже поврежденные колеса. Из стандартного перевозчика личного состава на МЗКТ сделали авто для спецопераций МВД.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Поехали! 6 «Кайманов», или 6 вот таких восьмитонных устрашающих боевых крокодильчиков участвовали в военном параде на Дне Независимости 3 июля. И прямо сейчас мы возвращаемся домой.

Вас называют родителем «Каймана», каково быть в таком статусе и сколько вообще времени уходит на рождение, создание одного такого ребенка?

Александр Ланкевич, заместитель главного конструктора ОАО «140 ремонтный завод»:

Я не один родитель этого «Каймана». У нас весь завод над этим проектом работал. Времени ушло больше года. Машина небольшая по своим габаритам, очень проходимая. Пулестойкие стекла. По словам те же механиков-водителей, которые ехали на параде, очень хороший обзор, не надо щуриться. В карме – водометные двигатели, которые позволяют машине плавать, преодолевать водные препятствия.

Единственный из конструкторов «Каймана» Александр Ланкевич был в самом эпицентре торжества. Он до сих пор помнит волнующую тишину и те несколько минут внутри броневика-амфибии.

Александр Ланкевич:

Спереди два места. Здесь стоял руководитель парадной коробки, знаменосец.

Игорь Демиденко:

Это своего рода экзамен перед главой государства, перед народом нашим, что мы производим, зачем наши предприятия нужны. Мы стремимся к тому, чтобы не то, чтобы быть независимыми, а чтобы мы рассчитывали на свои силы и средства. В нашей технике 95% комплектующие белорусские.

Военным парадом мы показываем, насколько крепка защита и это, скорее, служит делу мира. Не выпуская мобильные телефоны, буквально каждую пешую коробку и всю механизированную колонну, которая, кстати, в этом году увеличилась вдвое, увлеченно фиксируют дипломаты. Десятки фото и видео уже часами позже Токунага Хироки выложит на личную страницу в социальной сети.

Токунага Хироки, посол Японии в Республике Беларусь:

В Японии нет такого парада военной техники. Особенно интересно было смотреть на новые автомобили, товары.

Алексей Беляев, политический аналитик:

Это повод гордиться собой как народом. Если же мы возьмем, например, существующие традиции использования иностранной военной техники, особенно сегодня то, что есть в Западной Европе, размещенные здесь контингенты войск НАТО маршируют по улицам и столицам городов, к которым они не имеют никакого отношения, то вот это, скорее, может рассматриваться как демонстрация определенной агрессивности.

На параде – не муляжи. Как по нотам, пересмотрев раз 6 свое выступление после, виртуоз Алексей Литвинчук выдохнет – все прошло как по нотам. О том, что парад и главный государственный праздник в целом удались, накануне поделился и Президент Лукашенко. Глава государства лично контролирует создание всех образцов вооружения, меж тем «впечатляюще» – высокая оценка от первого лица.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это оборонное оружие, мы ни на кого не нападаем. Но вы думайте, если вдруг захочется с Беларусью потягаться, вы знайте, что у нас есть это оружие.

Тысячи людей собрались 3 июля у стелы «Минск – город-герой». Куда больше белорусов следили за впечатляющей картинкой у экранов телевизоров. Впрочем, за финальным аккордом – праздничным салютом, когда лепестками хризантем и акаций расцвело мирное небо столицы, – все мы наблюдали уже на улицах города. 30 залпов, как в победном 45-м!