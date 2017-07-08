Общий интерес – спасение человеческих жизней: под Гомелем стартовал XIV Международный слёт юных спасателей

Новости Беларуси. В Беларусь за новыми друзьями. Международный слет юных спасателей-пожарных собрал под Гомелем команды из 13 стран: от Пакистана до Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни их ждёт настоящее приключение полное эмоций и новых знакомств. Экскурсию по Гомельскому лицею МЧС проводит Марта Алексеюк. Это милая девушка старожил слёта – приезжает из Польши в Беларусь в 9 раз.

Начинала в качестве участника, теперь руководит всей польской делегацией. А вот Анас Мунавар в Беларуси впервые,

собственно команда Пакистана на слёте новички. Анас Мунавар, участник слёта (Пакистан):

У нас в стране говорят со спасения одного человека начинается спасение человечества. Поэтому спасение жизней очень важное занятие. У вас в Беларуси нам очень нравится. Очень красивая страна. Люди улыбаются, и нам это очень нравится. А ещё интересны технологии, которые мы у вас увидели впервые, роботов, которых раньше не видели.



Анасу и его товарищам ещё только предстоит открыть для себя главную ценность слёта. Помимо всего прочего сюда приезжают за дружбой.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Мы не ставим задачу побеждать. Главное пообщаться, хорошо отдохнуть, набраться сил. Они готовясь, получают хороший уровень знаний, чтобы не попасть в сложные ситуации. Если так случилось не по зависящим от нас причинам, то они умеют достойно выйти из ситуации, помочь себе и помочь другим.



Нынешний слёт 15 по счёту: его история начиналась в 2003 году в «Зубрнке», последние пять лет он проходит в Гомеле. Инфраструктура, созданная в Гомельском лицее МЧС, это то чем стоит гордиться, об этом говорят практически все гости учреждения.

Помимо современной учебной и тренировочной базы, здесь есть такие уникальные объекты, как центр безопасности, где можно смоделировать самые различные экстремальные ситуации и научить детей грамотно действовать, а главное справляться со страхом перед опасностью. Пока лицеисты на каникулах,

вся инфраструктура лицея задействована для проведения таких мероприятий как слёт юных спасателей.