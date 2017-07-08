«Я не думаю, что мы в магазине можем купить дешевле»: выгодно ли варить домашнее варенье

Через несколько часов ожидается участие Александра Лукашенко и в сегодняшнем купальском празднике «Александрия собирает друзей». Фестиваль на малой родине Президента богат событиями. Один из важных эпизодов (это новинка) – презентация символа Европейских олимпийских игр, которые пройдут в 2019 году в Беларуси. Что объединяет ресторан, салат, котлету? «Папараць-кветка»! Популярное название. И легенда, конечно, о волшебном цветке, который искали именно в купальскую ночь. «Папараць-кветка» придаст необыкновенную силу спортсменам и станет известна миру, как один из символов Беларуси.

А какая ягода может считаться исконно белорусской? – зададимся вопросом в сезон заготовки варенья. Варят из вишни, клубники, черники… Цену на сахар, подскочившую вдруг в начале года, обуздало правительство. Но стоит ли овчинка выделки, когда прилавки в магазинах ломятся от всяких джемов, конфитюров и варенья? На ягодную поляну вышла Алена Сырова.

Валентина Леная в этом лесу знает, кажется, каждый кустик. За ягодами далеко от дома ходить не приходится: черничник начинается прямо за огородами.

Валентина Леная, жительница д. Орлы Лоевский район:

По сравнению с прошлым годом, это не ягода. Мелкие из-за морозов и засухи. В хороший год за день можно 3-4 ведра набрать, руками даже.

Для сравнения, в этом году, чтобы наполнить трехлитровое ведерко, уйдет около двух часов. Знающие цену этой ягодке, уверяют, на продажу такая работа не оправдана. Сезон черники в Гомельской области открыли еще в конце июня, однако, на всем центральном рынке эту ягоду встретишь едва ли.

Петр Бойков, житель деревни Новая Гута Гомельский район:

Черника мелкая. Случайно нашли такую. А так вся вымерзла.

Петр Бойков продает чернику в гордом одиночестве. Но, несмотря на отсутствие конкурентов, цены не поднимает, за качество ягод ручается. Каждую собранную в этих местах, проверяет на радиоактивность.

Петр Бойков:

Не разрешат же реализацию без проверки. И покупатели спрашивают проверку.

А это уже крупнейший рынок столицы – здесь прилавки в буквальном смысле ломятся от ягодного разнообразия – привычная белорусам клубника, малина и более редкая голубика. К концу июня на лесных просеках, а вместе с тем и на рыночных прилавках, яркими красными капельками проглядывает земляника. На восточных территориях она считалась несравненной, потому и называли ее просто «ягода», а варенье из земляники – «ягодным»!

Галина Гобриянчик:

В этом году достаточно земляники в лесу. Малина садовая, лесная вымерзла.

Однако сегодня белорусским черным золотом среди ягод поистине можно назвать чернику – ее иностранцы спрашивают чаще других.

Константин Ржеусский, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза:

Ягода поставляется на рынок Европейского союза. Литва – крупнейший потребитель, Польша, Латвия, Эстония. В прошлом году вышли на рынок Румынии. Также поставляются ягоды в Россию.

Торопят лето иностранцы в ожидании, наверное, самой узнаваемой и характерной для нашей страны ягоды. Француз Габриэль хорошо знает ее не только вкус.

Понаблюдать за уборкой клюквы на болотах в нашу страну все чаще приезжают туристы. Но до сезона сбора тех самых «журавин» придется подождать. Красным аккордом он завершает ягодную пору в Беларуси, которую начинает такая привычная, нашему дачнику клубника. В разгар клубничного бума ягоды раздавали чуть ли не даром.

Иван Ткачук, начальник отдела социального развития рынка:

На прошлой неделе клубнику можно было найти за 50 копеек.

Чем ближе конец сезона, тем выше цены. Желающим скушать последний клубничный урожай сезона-2017 сегодня придется заплатить раз в 10 больше. И тут повезло тем, у кого сладкая ягода своя.

Светлана Комлик:

На 2 недели позже мы кушаем ягоду в этом году из-за погоды. Обычно первую съедаю 1 июня, в этот раз – 14.

Светлана Васильевна с любовью собирает последний в этом году урожай клубники, говорит, несмотря на капризы природы, ягоды в нынешнем сезоне получилось даже больше. В самый раз, чтобы и на варенье осталось.

Кстати, просчитать затраты на домашнее варенье в отличие от магазинного проще простого. Цена на сахар – основной из ингредиентов сладкого лакомства – под контролем государства. По сравнению с декабрем цены снилизись на 11%, так что стоимость не зависит от капризов природы и желании наварить на сезоне варений.

Светлана Комлик:

Килограмм сахара стоит 1,60. У нас получится ровно литр варенья. Я не думаю, что мы в магазине можем купить дешевле.

Ягодное звучание особенно ценно зимою, потому охотно раскупают белорусы джемы, конфитюры и повидло в магазинах. Под крышкой лето со вкусом крыжовника и даже не белорусского фейхоа – на любой вкус и кошелек. Конечно, собственноручно сваренное оно, хоть и дешевле магазинного, но обходится намного дороже ресурсом временным. И тут уже каждый делает свой выбор.