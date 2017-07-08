«Все поселки городского типа надо сохранить»: рабочая поездка Президента в Витебскую область

Еще одно достижение Беларуси – ликвидация покосившихся амбаров. Это образно. Жизнь в малых городах и в сельской местности должна быть достойной. Все городские поселки в ближайшие годы приведут в порядок, заявил Президент Лукашенко, посещая в пятницу Копысь. Как говорится, начни с себя! На своей малой родине Президент и открыл этот новый почин.

С прошлого года Копысь по поручению Президента стал пилотным проектом стратегического развития малых населенных пунктов страны. Задача – сохранить их уникальность и, конечно же, комфорт местных жителей.

Поручение Президента – все губернаторы должны побывать здесь, увидеть результат собственными глазами, а затем применить в своем регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Со следующего года в каждой области два поселка достань и положи. Именно так, как в Копыси. Мы должны привести в порядок. Мы показываем, каким образом поселки городского типа должны быть, с минимальными затратами, надо создавать условия, отмечать перспективные застройки. Человек захочет здесь жить – почему здесь не жить? Красотища! И все поселки такие. Все поселки городского типа в шикарных местах. Их надо сохранить.

Сейчас здесь зарождается новая тенденция для белорусской деревни – жить или вести экологически чистых бизнес. Даже название для плана придумали родное – родовые поместья. В ближайшее время проработают нормативную базу и возможность кредитования.

Новая формула готова и для экономического фундамента АПК: несколько предприятий объединить в один холдинг – в итоге окажется полный цикл производства.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В Копыси молочный заводик стоит, который 20 тонн перерабатывает. Мы его планируем модернизировать, что надо, достроить, довести до переработки 200 тонн молока в сутки на перспективу. И тогда загружен будет населенный пункт, рабочие места созданы. Будет перерабатываться молоко. И структура будет зарабатывать довольно серьезные деньги.

В стране необходимо развивать все уголки. Для этого упор – на новые рабочие места. Тогда и в Минск не так белорусы будут стекаться и стремиться.

Александр Лукашенко:

Мы не должны сосредоточить все население в Минске – будет трагедия для страны. Разместить производительные силы, как в советские времена говорили, надо по всей территории Беларуси. Но мы же не можем размещать, как в советские времена. Мы же должны людям условия создать, чтобы они сюда поехали.

Жить и развиваться можно везде. Именно вдалеке от столичных дорог и родился первый Президент Беларуси.

В модернизацию больницы в Копыси вложили более миллиона рублей. Теперь здесь созданы все необходимые условия. Но это единственный реконструированный объект. Детский сад, школа, спортивные площадки, качественные дороги, инженерные коммуникации и высокоскоростной интернет. При всех благах цивилизации в Копыси есть место, где можно остановиться и подумать.

Александр Лукашенко:

Мы здесь рыбу ловили. Тут можно построить еще ряд домов. Но надо красивые сделать дома, потому что это лобное место.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь