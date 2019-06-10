«Кажется, это так легко: взял и прыгнул». Выставку фотографий «Закулисье побед» ко II Европейским играм открыли в Гомеле
Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Гомеле приурочили выставку фотографий под говорящим названием «Закулисье побед». Она откроется 10 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция рассказывает о непростом пути, который проходит в жизни каждый спортсмен.
30 черно-белых кадров, сделанных на тренировках юных гимнасток, это квинтэссенция большого труда как самого фотографа Евгения Змушко, так и его моделей: спортсменок, тренеров, родителей. В объектив попала напряженная закулисная жизнь соревнований, полная невероятных усердий.
Ирина Яговдик, научный сотрудник Музея истории печати и фотографии:
Групповое фото: на переднем плане две девочки в прыжке, в полете. Необыкновенная фотография. Девчонки пластичны в этом полете. Их взгляды, куда они смотрят...
Кажется, это так легко: взял и прыгнул. На самом деле, сколько это порванных связок, боли, слез. Ну и радости с другой стороны, когда получают успех.
И поскольку выставка открывается в преддверии II Европейских игр, она дает зрителю повод еще раз задуматься о том, сколько труда вложено в каждую спортивную победу, в каждую медаль.
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