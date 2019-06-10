Влияние родителей на выбор профессии: почему не стоит вмешиваться

Июнь – самая жаркая пора для старшеклассников. Вместе с градусом термометра зашкаливает и нервное напряжение. Централизованное тестирование, вступительные экзамены, словно дамоклов меч, нависают над юными умами. Родительское плечо в этот непростой период – опора и поддержка для подростка. Но иногда именно отцовский авторитет становится причиной конфликта поколений. Выпускница Анастасия оказалась в центре семейной драмы. Анастасия Иванова, абитуриентка:

Хочу стать журналистом, выбрала эту профессию от души, от сердца, но родители меня в этом не очень поддерживают, а больше настаивают, чтобы я выбрала серьёзную, по их мнению, профессию, пошла на экономиста. Атмосфера накаляется в преддверии централизованного тестирования, я уже вся на нервах, очень хочется, чтобы была поддержка со стороны всех людей вокруг, друзей и, конечно, родителей.

Проецировать на ребёнка свою нереализованность, несбывшиеся мечты и собственные представления о его будущем – к сожалению, популярная практика у взрослых. Марина Прохорова, психолог:

У них есть свое представление, которое, скорее всего, сформировано на основании прежнего опыта. Дети в этом случае могут быть просто подавлены волей родителей и нередки случаи, когда они говорят: «Хорошо, я пойду, поступлю, отучусь, получу этот диплом, отдам диплом родителям и всё, и потом я буду вольно распоряжаться своей жизнью, как угодно». Они выбирают вот такой способ откупиться.

Современный тинейджер всё же, зачастую, знает, чего хочет. И, если ваш ребёнок уже нарисовал картину будущего – не пытайтесь дополнить его реальность своими красками. Важно разнообразить жизненную палитру чада ещё в раннем детстве. Марина Прохорова:

Важно прививать ребёнку самостоятельность, а самостоятельность появляется в тот момент, когда ребёнок увлекается какими-то хобби, когда он начинает развивать свои интересы. Но есть другая категория детей и другая категория родителей. Есть дети такие потерявшиеся, они не очень понимают, что им интересно, потому что родители не уделили должного внимания.

Мотивация – двигатель личностного роста. На этом этапе родители часто совершают ошибки. Марина Прохорова:

Должна быть какая-то гордость: «Я очень горжусь тобой! Я верю в тебя! В целом, я поддержку тебя в любом случае» – вот это идеальная мотивация. Обратная сторона, когда начинают идти в ход манипуляции на чувстве вины. Когда мать или отец начинают говорить: «Да мне будет ужасно стыдно, если ты не поступишь! Как я могу смотреть в глаза соседям?!»

Здоровый абитуриент равно успешный студент. Поглощая знания во время вступительной кампании важно не переусердствовать. Налегая на учебники, не стоит забывать об элементарных вещах: своевременном приёме пищи и о полноценном сне. Марина Прохорова:

Вследствие вот этой повышенной тревоги, напряжения и желания подготовиться максимально хорошо у детей начинаются серьёзные нарушения со здоровьем. Могут случаться гормональные сбои. Обязательно здоровый сон и более спокойное отношение к обучению.