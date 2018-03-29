«Это не только управление штурвалом, это еще принятие огромного количества решений». Пилот – о своей работе

Новые страны, города, головокружительный вид из окна, закаты и восходы на высоте десяти тысяч метров над землей. Для кого-то это только мечта, а для Владимира Макея – привычная работа.

В свои 26 – парень второй пилот. За штурвалом самолета уже три года. Учился Владимир в Ульяновском институте гражданской авиации и закончил университет с красным дипломом.

Владимир Макей, пилот:

Учеба достаточно сложная на самом деле, но она интересная и это как-то компенсирует. Во-первых, преподавательский состав. Они, как правило, все как-то связаны с авиацией. Бывшие летчики, предположим. Они все рассказывают свой предмет с таким вдохновением, поэтому это очень сильно цепляет. Отличником Владимир был не только в университете, но и в школе. Учился парень в физико-математическом классе и планировал связать свою жизнь со сферой IT. Но судьба распорядилась совсем по-другому: лучшая подруга мамы вдохновила родителей и юного Вову задуматься о профессии пилота. Семья долго сомневалась: ведь сыну придется учиться пять лет за границей, за тысячу километров от дома. Знание английского языка и умение принимать роды: все о работе бортпроводников в Беларуси Владимир Макей:

Но мы рискнули с родителями, они меня очень сильно поддерживали. И сейчас я просто считаю, что это, видимо, была моя судьба, потому что я чувствую себя на своем месте. Первое, конечно, сказывается репутация, которая по этой профессии, то есть люди в целом с интересом смотрят на тебя, отчасти с каким-то восхищением. Это, конечно, мотивирует.

Рабочий день пилота начинается за полтора часа до вылета, но до того, как сесть за штурвал, необходимо успеть многое. Для начала нужно пройти медосмотр, затем следует брифинг, где летчики обсуждают данные для полета и только потом, после проверки состояния самолета, экипаж может готовиться к взлету.

Владимир Макей:

Авиация сама состоит из огромных сфер: техническая, аэродинамика, метео, поэтому постоянно можно учиться, работать над собой, совершенствовать свои как теоретические, так и практические навыки, поэтому я получаю бешеное удовольствие. Профессия пилот – это далеко не только управление штурвалом, это еще принятие огромного количества решений. Стать пилотом – дело не из простых и под силу далеко не каждому мечтателю. Идеальное здоровье – одно из главных требований авиации и готовность постоянно совершенствоваться тоже приветствуется. Ведь учиться придется, буквально, всю профессиональную жизнь. Пилоты каждые полгода проходят тренировки за рубежом: вспоминают с инструктором теорию и практику, прорабатывают всевозможные отказы разных систем. В том числе уделяют огромное внимание изучению английского. Владимир Макей:

График пилота, конечно, ненормированный, поэтому порой где-то порядка 40 или 30 процентов выполняется ночных рейсов. Это я исхожу из своего графика. Из семи дней, пять ты проводишь на работе. Это в принципе, как среднестатистический гражданин РБ. Только часто выпадает на ночные рейсы, поэтому праздники, само собой, ты вне дома. Свободного времени мне хватает, чтобы заниматься своими интересами.