Прямой эфир

Знание английского языка и умение принимать роды: все о работе бортпроводников в Беларуси

09 июля 2017 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Невероятное перевоплощение моей коллеги Яны Шипко. На неделе она отправилась на интервью в авиакомпанию «Белавиа», чтобы узнать секреты одной из самых привлекательных для девушек профессий. Но сама вжилась в роль стюардессы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Многие мечтают примерить форму стюардессы. У нас сегодня уникальная возможность увидеть изнутри, что скрывается образом «Небо. Самолет. Девушка». Об этом поговорим с одной из самых опытных стюардесс. Наталья, здравствуйте!

Знание английского языка и умение принимать роды: все о работе бортпроводников в Беларуси-1

Наталья, Нестеренко, заместитель начальника службы бортпроводников «Белавиа»:
Здравствуйте!

Насколько серьезные требования?

Наталья, Нестеренко:
Требования, конечно, серьезные: хорошее знание английского языка, доброжелательность, коммуникабельность, улыбчивость.

Знание английского языка и умение принимать роды: все о работе бортпроводников в Беларуси-4

Я так понимаю, здесь как раз готовятся к отлету в очередной рейс?

Наталья, Нестеренко:
Да, как раз предполетная подготовка, девочки принимают аварийно-спасательное оборудование, питание – все необходимое для рейса. Мы как раз в самом процессе.

Примерно на этом месте происходит приветствие пассажиров. Самый ответственный момент.

Наталья, Нестеренко:
Да, поэтому встречает старший бортпроводник, приветствуют пассажиров, помогает разместить ручную кладь, найти свое место.

Знание английского языка и умение принимать роды: все о работе бортпроводников в Беларуси-7

А это как раз связь с салоном.

Наталья, Нестеренко:
Да, это специальное устройство, с помощью которого мы можем информировать пассажиров на борту обо всем, о чем мы хотим им рассказать.

Правда, что есть ограничения по внешности, росту?

Наталья, Нестеренко:
Ограничения очень относительные. Девушка должна быть приятной внешности, коммуникабельна, с хорошей речью. Вы – хоть сегодня в рейс, очень бы нам подошли.

Знание английского языка и умение принимать роды: все о работе бортпроводников в Беларуси-10

Слышала, чтобы доставать багаж, рост должен быть от 165 см или это условно?

Наталья, Нестеренко:
Это все условно. Потому что с маленьким ростом даже, я сужу по пассажирам, подросткам, они вполне справляются. Мы, конечно, помогаем.

Правда, что во время подготовки бортпроводников учат даже роды принимать?

Наталья, Нестеренко:
Учат. Слава Богу, не приходилось. Но, если что, мы должны суметь и не растеряться. Различные ситуации случаются, задержки, конфликты. Бортпроводники проходят все необходимое обучение со специалистами, с психологами, не так давно мы прошли курсы агентства хороших манер.

Знание английского языка и умение принимать роды: все о работе бортпроводников в Беларуси-13

Сейчас мы находимся на одной из кухонь в нашем самолете – святая святых. В этих шкафчиках разогревается питание. Это наши кипятильники, кофемейкеры, где мы готовим знаменитые чай и кофе. Тележки, в которых располагается питание.

Здесь уже заряжены порции для этого рейса?

Наталья, Нестеренко:
Сейчас посмотрим. Вот такое питание: это легкая закуска. Для самых маленьких пассажиров предлагается детское питание.

Есть место в воздухе для романтики?

Наталья, Нестеренко:
Конечно. Пассажиры, как правило, хотят познакомиться с кем-нибудь из девочек. Но так повелось, что не принято у нас знакомиться. Хотя бывает.

Во время полета все проблемы приходится на Земле оставлять?

Наталья, Нестеренко:
Это обязательное условие, все проблемы на Земле. На работу приходишь отдохнувшей, улыбающейся.

Какие, на ваш взгляд, отличия есть у белорусов от зарубежных коллег?

Наталья, Нестеренко:
Наши девочки – самые красивые. К тому же наши белорусские национальные черты характера – гостеприимство в первую очередь, мягкость, внимание, неравнодушие, готовность помочь, оказать какие-то приятные услуги, даже те, которые не предусмотрены технологией.

А бывает, что спрашивают совета, например, что посмотреть в Беларуси?

Наталья, Нестеренко:
Конечно. Я всегда советую Несвижский замок, парк, Мир посетить, Брестскую крепость.

Знание английского языка и умение принимать роды: все о работе бортпроводников в Беларуси-16

Каждый раз пассажиры провожаю взглядом экипажи, которые с иголочки идут на рейс. Насколько сейчас молодежь манит это профессия?

Наталья, Нестеренко:
Достаточно манит. Мы приблизительно раз в год проводим кастинг. Приходит достаточно большое количество соискателей. Нам есть из чего выбрать. Кроме белорусских граждан, есть из России, один мальчик у нас из Азербайджана летает.

Каково гендерное соотношение среди бортпроводников?

Наталья, Нестеренко:
Приблизительно 1/3 – ребята и 2/3 – девушки. Ребята нам тоже очень нужны, мужская сила, физическая том числе, есть где применить на борту.

Знание английского языка и умение принимать роды: все о работе бортпроводников в Беларуси-19

Ореол романтики витает вокруг этой профессии. Пришлось ли вам с опытом спуститься с небес на землю?

Наталья, Нестеренко:
С самого начала, когда ребята на первоначальном обучении начинают вплотную сталкиваться с технологиями нашей работы, все-таки функция основная наша на борту – это безопасность и способность оказать всевозможные спасательные действия в аварийной, сложной ситуации.

Удается что-то увидеть, кроме аэропорта, когда оказываетесь в какой-то стране?

Наталья, Нестеренко:
Удается, но не часто. Есть такие рейсы, они очень редкие. Спортсмены летают, какие-то делегации, балет. Мы были в Пекине, посетили Великую Китайскую стену.

Пассажиры отличаются по национальности по манере поведения?

Наталья, Нестеренко:
Конечно, отличаются. Особенно такие рейсы, как Тбилиси, Ереван, Баку. Кавказский темперамент. При полетах в Азию – это чай, много чая.

Небо, наверное, как магнит?

Наталья, Нестеренко:
Это такая профессия, если ты в ней задержался, очень сложно поменять на что-то другое.

Новых вам горизонтов, поменьше турбулентности в полете. Буду рада оказаться в качестве пассажира на вашем рейсе.

Наталья, Нестеренко:
Приходите.

# общество # Авиакомпания

Другие новости рубрики

Все новости
Фотофакт: реконструкция событий 1812 года у стен Мирского замка 9 июля
09 июля 2017 14:16

Фотофакт: реконструкция событий 1812 года у стен Мирского замка 9 июля

Первый кавалерийский бой 1812 года реконструировали возле Мирского замка 9 июля
09 июля 2017 11:57

Первый кавалерийский бой 1812 года реконструировали возле Мирского замка 9 июля

ЮНЕСКО призвала Польшу прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще
09 июля 2017 11:33

ЮНЕСКО призвала Польшу прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще