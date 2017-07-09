Знание английского языка и умение принимать роды: все о работе бортпроводников в Беларуси
Новости Беларуси. Невероятное перевоплощение моей коллеги Яны Шипко. На неделе она отправилась на интервью в авиакомпанию «Белавиа», чтобы узнать секреты одной из самых привлекательных для девушек профессий. Но сама вжилась в роль стюардессы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Многие мечтают примерить форму стюардессы. У нас сегодня уникальная возможность увидеть изнутри, что скрывается образом «Небо. Самолет. Девушка». Об этом поговорим с одной из самых опытных стюардесс. Наталья, здравствуйте!
Наталья, Нестеренко, заместитель начальника службы бортпроводников «Белавиа»:
Здравствуйте!
Насколько серьезные требования?
Наталья, Нестеренко:
Требования, конечно, серьезные: хорошее знание английского языка, доброжелательность, коммуникабельность, улыбчивость.
Я так понимаю, здесь как раз готовятся к отлету в очередной рейс?
Наталья, Нестеренко:
Да, как раз предполетная подготовка, девочки принимают аварийно-спасательное оборудование, питание – все необходимое для рейса. Мы как раз в самом процессе.
Примерно на этом месте происходит приветствие пассажиров. Самый ответственный момент.
Наталья, Нестеренко:
Да, поэтому встречает старший бортпроводник, приветствуют пассажиров, помогает разместить ручную кладь, найти свое место.
А это как раз связь с салоном.
Наталья, Нестеренко:
Да, это специальное устройство, с помощью которого мы можем информировать пассажиров на борту обо всем, о чем мы хотим им рассказать.
Правда, что есть ограничения по внешности, росту?
Наталья, Нестеренко:
Ограничения очень относительные. Девушка должна быть приятной внешности, коммуникабельна, с хорошей речью. Вы – хоть сегодня в рейс, очень бы нам подошли.
Слышала, чтобы доставать багаж, рост должен быть от 165 см или это условно?
Наталья, Нестеренко:
Это все условно. Потому что с маленьким ростом даже, я сужу по пассажирам, подросткам, они вполне справляются. Мы, конечно, помогаем.
Правда, что во время подготовки бортпроводников учат даже роды принимать?
Наталья, Нестеренко:
Учат. Слава Богу, не приходилось. Но, если что, мы должны суметь и не растеряться. Различные ситуации случаются, задержки, конфликты. Бортпроводники проходят все необходимое обучение со специалистами, с психологами, не так давно мы прошли курсы агентства хороших манер.
Сейчас мы находимся на одной из кухонь в нашем самолете – святая святых. В этих шкафчиках разогревается питание. Это наши кипятильники, кофемейкеры, где мы готовим знаменитые чай и кофе. Тележки, в которых располагается питание.
Здесь уже заряжены порции для этого рейса?
Наталья, Нестеренко:
Сейчас посмотрим. Вот такое питание: это легкая закуска. Для самых маленьких пассажиров предлагается детское питание.
Есть место в воздухе для романтики?
Наталья, Нестеренко:
Конечно. Пассажиры, как правило, хотят познакомиться с кем-нибудь из девочек. Но так повелось, что не принято у нас знакомиться. Хотя бывает.
Во время полета все проблемы приходится на Земле оставлять?
Наталья, Нестеренко:
Это обязательное условие, все проблемы на Земле. На работу приходишь отдохнувшей, улыбающейся.
Какие, на ваш взгляд, отличия есть у белорусов от зарубежных коллег?
Наталья, Нестеренко:
Наши девочки – самые красивые. К тому же наши белорусские национальные черты характера – гостеприимство в первую очередь, мягкость, внимание, неравнодушие, готовность помочь, оказать какие-то приятные услуги, даже те, которые не предусмотрены технологией.
А бывает, что спрашивают совета, например, что посмотреть в Беларуси?
Наталья, Нестеренко:
Конечно. Я всегда советую Несвижский замок, парк, Мир посетить, Брестскую крепость.
Каждый раз пассажиры провожаю взглядом экипажи, которые с иголочки идут на рейс. Насколько сейчас молодежь манит это профессия?
Наталья, Нестеренко:
Достаточно манит. Мы приблизительно раз в год проводим кастинг. Приходит достаточно большое количество соискателей. Нам есть из чего выбрать. Кроме белорусских граждан, есть из России, один мальчик у нас из Азербайджана летает.
Каково гендерное соотношение среди бортпроводников?
Наталья, Нестеренко:
Приблизительно 1/3 – ребята и 2/3 – девушки. Ребята нам тоже очень нужны, мужская сила, физическая том числе, есть где применить на борту.
Ореол романтики витает вокруг этой профессии. Пришлось ли вам с опытом спуститься с небес на землю?
Наталья, Нестеренко:
С самого начала, когда ребята на первоначальном обучении начинают вплотную сталкиваться с технологиями нашей работы, все-таки функция основная наша на борту – это безопасность и способность оказать всевозможные спасательные действия в аварийной, сложной ситуации.
Удается что-то увидеть, кроме аэропорта, когда оказываетесь в какой-то стране?
Наталья, Нестеренко:
Удается, но не часто. Есть такие рейсы, они очень редкие. Спортсмены летают, какие-то делегации, балет. Мы были в Пекине, посетили Великую Китайскую стену.
Пассажиры отличаются по национальности по манере поведения?
Наталья, Нестеренко:
Конечно, отличаются. Особенно такие рейсы, как Тбилиси, Ереван, Баку. Кавказский темперамент. При полетах в Азию – это чай, много чая.
Небо, наверное, как магнит?
Наталья, Нестеренко:
Это такая профессия, если ты в ней задержался, очень сложно поменять на что-то другое.
Новых вам горизонтов, поменьше турбулентности в полете. Буду рада оказаться в качестве пассажира на вашем рейсе.
Наталья, Нестеренко:
Приходите.