Знание английского языка и умение принимать роды: все о работе бортпроводников в Беларуси

Новости Беларуси. Невероятное перевоплощение моей коллеги Яны Шипко. На неделе она отправилась на интервью в авиакомпанию «Белавиа», чтобы узнать секреты одной из самых привлекательных для девушек профессий. Но сама вжилась в роль стюардессы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многие мечтают примерить форму стюардессы. У нас сегодня уникальная возможность увидеть изнутри, что скрывается образом «Небо. Самолет. Девушка». Об этом поговорим с одной из самых опытных стюардесс. Наталья, здравствуйте!

Наталья, Нестеренко, заместитель начальника службы бортпроводников «Белавиа»:

Здравствуйте! Насколько серьезные требования? Наталья, Нестеренко:

Требования, конечно, серьезные: хорошее знание английского языка, доброжелательность, коммуникабельность, улыбчивость.

Я так понимаю, здесь как раз готовятся к отлету в очередной рейс? Наталья, Нестеренко:

Да, как раз предполетная подготовка, девочки принимают аварийно-спасательное оборудование, питание – все необходимое для рейса. Мы как раз в самом процессе. Примерно на этом месте происходит приветствие пассажиров. Самый ответственный момент. Наталья, Нестеренко:

Да, поэтому встречает старший бортпроводник, приветствуют пассажиров, помогает разместить ручную кладь, найти свое место.

А это как раз связь с салоном. Наталья, Нестеренко:

Да, это специальное устройство, с помощью которого мы можем информировать пассажиров на борту обо всем, о чем мы хотим им рассказать. Правда, что есть ограничения по внешности, росту? Наталья, Нестеренко:

Ограничения очень относительные. Девушка должна быть приятной внешности, коммуникабельна, с хорошей речью. Вы – хоть сегодня в рейс, очень бы нам подошли.

Слышала, чтобы доставать багаж, рост должен быть от 165 см или это условно? Наталья, Нестеренко:

Это все условно. Потому что с маленьким ростом даже, я сужу по пассажирам, подросткам, они вполне справляются. Мы, конечно, помогаем. Правда, что во время подготовки бортпроводников учат даже роды принимать? Наталья, Нестеренко:

Учат. Слава Богу, не приходилось. Но, если что, мы должны суметь и не растеряться. Различные ситуации случаются, задержки, конфликты. Бортпроводники проходят все необходимое обучение со специалистами, с психологами, не так давно мы прошли курсы агентства хороших манер.

Сейчас мы находимся на одной из кухонь в нашем самолете – святая святых. В этих шкафчиках разогревается питание. Это наши кипятильники, кофемейкеры, где мы готовим знаменитые чай и кофе. Тележки, в которых располагается питание. Здесь уже заряжены порции для этого рейса? Наталья, Нестеренко:

Сейчас посмотрим. Вот такое питание: это легкая закуска. Для самых маленьких пассажиров предлагается детское питание. Есть место в воздухе для романтики? Наталья, Нестеренко:

Конечно. Пассажиры, как правило, хотят познакомиться с кем-нибудь из девочек. Но так повелось, что не принято у нас знакомиться. Хотя бывает. Во время полета все проблемы приходится на Земле оставлять? Наталья, Нестеренко:

Это обязательное условие, все проблемы на Земле. На работу приходишь отдохнувшей, улыбающейся. Какие, на ваш взгляд, отличия есть у белорусов от зарубежных коллег? Наталья, Нестеренко:

Наши девочки – самые красивые. К тому же наши белорусские национальные черты характера – гостеприимство в первую очередь, мягкость, внимание, неравнодушие, готовность помочь, оказать какие-то приятные услуги, даже те, которые не предусмотрены технологией. А бывает, что спрашивают совета, например, что посмотреть в Беларуси? Наталья, Нестеренко:

Конечно. Я всегда советую Несвижский замок, парк, Мир посетить, Брестскую крепость.

Каждый раз пассажиры провожаю взглядом экипажи, которые с иголочки идут на рейс. Насколько сейчас молодежь манит это профессия? Наталья, Нестеренко:

Достаточно манит. Мы приблизительно раз в год проводим кастинг. Приходит достаточно большое количество соискателей. Нам есть из чего выбрать. Кроме белорусских граждан, есть из России, один мальчик у нас из Азербайджана летает. Каково гендерное соотношение среди бортпроводников? Наталья, Нестеренко:

Приблизительно 1/3 – ребята и 2/3 – девушки. Ребята нам тоже очень нужны, мужская сила, физическая том числе, есть где применить на борту.