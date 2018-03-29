«Очень символично, когда весь университет собирается». Парад студенческой молодежи прошёл в Бресте

Новости Беларуси. «Весна – студенчество – успех». Под таким девизом в Бресте прошел парад студенческой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в нем приняли больше 500 человек. С городским оркестром во главе студенты трех ВУЗов области прошагали по центральным улицам и сделали несколько творческих остановок. На одной из них читали стихи Адама Мицкевича, а на другой устроили большой танцевальный флешмоб. Яркий парад завершили спортивными и цирковыми номерами, а также открытием литературной гостиной.

Ольга Василюк, студент Брестского государственного университета имени Пушкина:

Конечно, это очень символично, когда весь университет собирается и колонной проходит по улицам города, когда прохожие оборачиваются, интересуются, что происходит. Так лестно, что инициатива исходила именно от нашего университета, и что формат данного мероприятия расширяется, и к нам присоединяются студенты их других университетов.

Молодежный парад по традиции проходит в разгар фестиваля «Студенческая весна». Самые талантливые ребята региона представляют свои творческие номера: от вокальных выступлений до спортивных шоу.