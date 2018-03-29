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«Очень символично, когда весь университет собирается». Парад студенческой молодежи прошёл в Бресте

29 марта 2018 07:41
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Новости Беларуси. «Весна – студенчество – успех». Под таким девизом в Бресте прошел парад студенческой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень символично, когда весь университет собирается». Парад студенческой молодежи прошёл в Бресте-1

Участие в нем приняли больше 500 человек. С городским оркестром во главе студенты трех ВУЗов области прошагали по центральным улицам и сделали несколько творческих остановок. На одной из них читали стихи Адама Мицкевича, а на другой устроили большой танцевальный флешмоб. Яркий парад завершили спортивными и цирковыми номерами, а также открытием литературной гостиной.

«Очень символично, когда весь университет собирается». Парад студенческой молодежи прошёл в Бресте-4

Ольга Василюк, студент Брестского государственного университета имени Пушкина:
Конечно, это очень символично, когда весь университет собирается и колонной проходит по улицам города, когда прохожие оборачиваются, интересуются, что происходит. Так лестно, что инициатива исходила именно от нашего университета, и что формат данного мероприятия расширяется, и к нам присоединяются студенты их других университетов.

Молодежный парад по традиции проходит в разгар фестиваля «Студенческая весна». Самые талантливые ребята региона представляют свои творческие номера: от вокальных выступлений до спортивных шоу.

«Очень символично, когда весь университет собирается». Парад студенческой молодежи прошёл в Бресте-7

# общество # Фотофакт # Студенты

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