Как подработать в декрете и не потерять при этом пособие по уходу за ребёнком? Разбираемся со специалистами

Некоторые женщины, находясь в декретном отпуске, задумываются о том, как можно подзаработать и при этом не потерять пособие по уходу за ребёнком. Здесь следует учитывать все нюансы, которые предусмотрены Трудовым кодексом. Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

По желанию лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения возраста трёх лет, в период нахождения в таком отпуске лица, ухаживающие за ребёнком, могут работать на условиях неполного рабочего времени не более половины месячной нормы по основному месту работы, но по другой должности профессии, т.е. на условиях внутреннего совместительства, либо по другому месту работы – это будет уже в качестве внешнего совместительства. В таких случаях отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет не прерывается и пособие по уходу выплачивается в полном размере.

Если в декрете не сидится, в любой момент можно прервать отпуск по уходу за ребёнком и выйти на прежнюю работу, но это может отразиться на выплате пособия. Светлана Белаш:

Если занятость на работе будет менее половины месячной нормы рабочего времени, полный размер пособия будет выплачиваться. Если занятость на работе у неё будет более половины месячной нормы рабочего времени, пособие будет выплачиваться в размере 50% от установленного. Если вы приняли решение работать, можете воспользоваться некоторыми привилегиями. К примеру, женщины, у которых есть дети до полутора лет, имеют право на дополнительные перерывы для кормления ребёнка. Чтобы их предоставили, необходимо подать нанимателю заявление с указанием желаемого варианта таких перерывов.

Андрей Тукин, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Данный перерыв предоставляется не реже, чем один перерыв в три часа, данный перерыв может быть суммированным с основным перерывом для приёма пищи и отдыха. По желанию женщины данные перерывы могут присоединяться к началу либо к окончанию рабочего дня, соответственно, уменьшая продолжительность рабочего дня. Продолжительность перерыва составляет не менее 30 минут. Екатерина – научный сотрудник. Но именно в декретном отпуске она смогла раскрыть свои творческие способности и найти возможность подзаработать.

Екатерина Наукович:

Началось всё с декрета, когда дочке было 4 месяца. Я в интернете увидела фотографии плетёных корзинок, очень красивые работы. И я заинтересовалась, как это делается. Я узнала, что это делается из бумаги. Больших вложений на начальном этапе не требовалось, и я решила попробовать.