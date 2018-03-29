Для каждой породы – свой комбикорм. Биобезопасные добавки для ценных пород рыб разрабатывают учёные из Беларуси и России

Проект реализуется в рамках союзной программы «Комбикорм». Смесь нового поколения позволит улучшить вкус рыбы и снизить ее стоимость. До недавнего времени подобные корма закупали за рубежом.

Новости Беларуси. Белорусские и российские ученые работают над производством биобезопасных добавок для ценных пород рыб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Передня, главный научный сотрудник НПЦ по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси: Для каждой породы рыб мы разрабатываем комбикорм. Надо сделать такие гранулы, чтобы они не успели раствориться и рассыпаться, пока они будут опускаться, и двигались медленно.

Иван Лабоцкий, заведующий лабораторией по механизации заготовки кормов НАН Беларуси:

Агротехнические сроки заготовки растягиваются где-то на 10-12 дней. Но агротехнический срок должен быть 10 дней. Сегодня ставится задача поднять производительность созданных всех этих машин в 1,5-2 раза. Вот эту задачу мы бы хотели решать с россиянами, и чтобы у нас была единая система машин для России и Беларуси.

Основная задача новой союзной программы – снизить зависимость от импорта комбикормов.

Отметим, первый подобный союзный проект успешно завершили в 2013. Тогда в производство поступил комбикорм собственного производства для крупного рогатого скота. Фермеры отметили рост продуктивности животных на 10-15 %.