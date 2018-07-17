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«Это не политическая платформа»: Щёткина о международном партнерстве национальных координаторов ЦУР

17 июля 2018 21:15
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Новости Беларуси. К Целям устойчивого развития относятся борьба с гендерным неравенством, сохранение климата и ресурсов планеты, создание стойкой инфраструктуры, ликвидация бедности, обеспечение продовольственной безопасности и благополучия всех граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это не политическая платформа»: Щёткина о международном партнерстве национальных координаторов ЦУР-1

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Сегодня в Беларуси уже полностью отработана система межгосударственного взаимодействия. В свое время наша страна выступила с предложением о международном партнерстве национальных координаторов, и эта инициатива получила высокую оценку.

«Это не политическая платформа»: Щёткина о международном партнерстве национальных координаторов ЦУР-4

Марианна Щеткина, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Это не политическая платформа, это площадка для обсуждения того, как мы будет жить дальше. Конечно, мы будем жить хорошо и комфортно, но для этого мы должны прикладывать определенные усилия. Поэтому эта общая работа наша, она должна строиться, и мы тоже хотели бы обсудить это в январе на национальном форуме.

«Это не политическая платформа»: Щёткина о международном партнерстве национальных координаторов ЦУР-7

Ядром этого обсуждения мы хотели бы сделать концепцию стратегии устойчивого развития до 2035 года, которая разрабатывается межведомственной группой и, конечно, правительством. Возглавляет эту работу Министерство экономики. Она в декабре должна уже быть в первом чтении предложена.

«Это не политическая платформа»: Щёткина о международном партнерстве национальных координаторов ЦУР-10

Что же касается декрета о содействии занятости, то один из главных вопросов сейчас – формирование информационной базы не занятых в экономике граждан. По словам Марианны Щеткиной, апробировать ее нужно с сентября.

# Государственная социальная политика # общество # Марианна Щеткина # Фотофакт

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