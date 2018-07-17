«Это не политическая платформа»: Щёткина о международном партнерстве национальных координаторов ЦУР

Новости Беларуси. К Целям устойчивого развития относятся борьба с гендерным неравенством, сохранение климата и ресурсов планеты, создание стойкой инфраструктуры, ликвидация бедности, обеспечение продовольственной безопасности и благополучия всех граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как идёт работа в достижении ЦУР в Беларуси? Президент принял с докладом Марианну Щёткину Сегодня в Беларуси уже полностью отработана система межгосударственного взаимодействия. В свое время наша страна выступила с предложением о международном партнерстве национальных координаторов, и эта инициатива получила высокую оценку.

Марианна Щеткина, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это не политическая платформа, это площадка для обсуждения того, как мы будет жить дальше. Конечно, мы будем жить хорошо и комфортно, но для этого мы должны прикладывать определенные усилия. Поэтому эта общая работа наша, она должна строиться, и мы тоже хотели бы обсудить это в январе на национальном форуме.

Ядром этого обсуждения мы хотели бы сделать концепцию стратегии устойчивого развития до 2035 года, которая разрабатывается межведомственной группой и, конечно, правительством. Возглавляет эту работу Министерство экономики. Она в декабре должна уже быть в первом чтении предложена.