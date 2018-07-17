Как идёт работа в достижении ЦУР в Беларуси? Президент принял с докладом Марианну Щёткину

Новости Беларуси. Альтернативы работе по достижению Целей устойчивого развития нет. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с рабочим докладом заместителя председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году Марианна Щёткина была назначена Национальным координатором по достижению 17 Целей устойчивого развития. По сути, это глобальная перезагрузка жизни всего человечества, выход на новый уровень. Повестка была принята государствами-участниками ООН в 2015 году. Разработан план до 2030 года.

Как подчеркнул Президент, достижение Целей устойчивого развития даст ощутимый эффект в развитии всех государств планеты, в том числе Беларуси. Также на встрече Александр Лукашенко поинтересовался деятельностью Белорусского союза женщин, напомним, Марианна Щеткина возглавляет общественное объединение и занимается реализацией декрета о занятости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда-то Организация Объединенных Наций приняла соответствующую резолюцию. Мы участвовали в обсуждении Целей устойчивого развития до 2030 года и договорились о том, что будем содействовать этому плану достичь этих Целей. Это значит, получить свое развитие должны все государства планеты, в том числе и Беларусь. Альтернативы в этом нет, Цели нормальные. Вы у нас являетесь главным человеком по координации нашей работы по достижению этих Целей. Еще на парламентском нашем собрании, когда я обращался с Посланием, вы предложили поднять эту тему и поговорить о том, как мы стремимся достичь этих Целей.

Во-вторых, у вас общественная организация на плечах. Как там у нас обстоят дела? Это очень важно. Важно для меня потому, что мы постоянно болтаем о каком-то гражданском обществе. Так называемый либеральный сектор нашего общества, пусть он небольшой, но тем не менее.

Мы говорим о гражданском обществе и мы четко определили, что такое гражданское общество в Беларуси: это не то, что три оппозиционера, два чиновника и еще какие-то организации. Гражданское общество – это граждане. А граждане нашей страны в своем большинстве – это и ветераны, и молодежь, которую представляют наши, как я их называю, комсомольцы – БРСМ, это профсоюзы и женская организация. То есть это основная часть гражданского общества Беларуси. И третий вопрос. Я вам когда-то поручил присматривать за реализацией исправленного, дополненного декрета по занятости нашего населения. Вы в теме. Вы, может быть, даже лучше, чем кто-либо в стране знаете концепцию этого декрета и исполнения, дополнения к нему. Как у нас здесь обстоят дела?

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Действительно, Беларусь присоединилась, вы в 2015 году подписали присоединение к повестке 2030. А в 2020 году мы тоже будем анализировать успехи Беларуси. Стоит сказать, что сегодня Беларусь занимает особое место в европейском регионе, бывших стран Советского Союза, нынешнего СНГ. Беларусь занимает лидирующее место по организации работы по устойчивому развитию.