Группа «Султан Ураган» по дороге со «Славянского базара» наколола дров за березовый сок

Новости Беларуси. Официально «Славянский базар» завершился, но артисты не спешат покидать фестивальную столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Официально «Славянский базар» завершился, но артисты не спешат покидать фестивальную столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До белорусской деревенской дискотеки группа «Султан Ураган», увы, не добралась.
Зато успела наколоть дров – в прямом смысле слова.
В благодарность гостей напоили натуральным березовым соком. Впервые в жизни.
Я уже чувствую, как у меня по венам расплескивается чудесный березовый сок. Это, ребята, мм…
Татьяна Костенко, жительница агрогородка Мазолово:
Я сегодня вообще на десятом небе от радости, что именно ко мне сам «Славянский базар» пожаловал в гости, в беседку.
Клубника, яблоки и красная смородина – хозяева провожали артистов с подарками. Широка и щедра душа белорусов всегда, не только на «Славянском базаре».