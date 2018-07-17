Прямой эфир

Группа «Султан Ураган» по дороге со «Славянского базара» наколола дров за березовый сок

17 июля 2018 20:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Официально «Славянский базар» завершился, но артисты не спешат покидать фестивальную столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа «Султан Ураган» по дороге со «Славянского базара» наколола дров за березовый сок-1

До белорусской деревенской дискотеки группа «Султан Ураган», увы, не добралась.

Группа «Султан Ураган» по дороге со «Славянского базара» наколола дров за березовый сок-4

Зато успела наколоть дров – в прямом смысле слова.

Группа «Султан Ураган» по дороге со «Славянского базара» наколола дров за березовый сок-7

В благодарность гостей напоили натуральным березовым соком. Впервые в жизни.

Группа «Султан Ураган» по дороге со «Славянского базара» наколола дров за березовый сок-10

Я уже чувствую, как у меня по венам расплескивается чудесный березовый сок. Это, ребята, мм…

Группа «Султан Ураган» по дороге со «Славянского базара» наколола дров за березовый сок-13

Татьяна Костенко, жительница агрогородка Мазолово:
Я сегодня вообще на десятом небе от радости, что именно ко мне сам «Славянский базар» пожаловал в гости, в беседку.

Группа «Султан Ураган» по дороге со «Славянского базара» наколола дров за березовый сок-16

Клубника, яблоки и красная смородина – хозяева провожали артистов с подарками. Широка и щедра душа белорусов всегда, не только на «Славянском базаре».

# Необычное # общество # Татьяна Костенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На 18 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики обещают грозы и шквалистый ветер
17 июля 2018 20:12

На 18 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики обещают грозы и шквалистый ветер

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?
17 июля 2018 19:39

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?

Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами
17 июля 2018 19:36

Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами