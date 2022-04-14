К сдаче крови не допускаются люди младше 18 лет. Кто не может стать донором?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Донорство – благородный поступок. Таким образом каждый неравнодушный человек может спасти чью-то жизнь. Виталий Чернявский в донации далеко не новичок. Стать донором парень решил более 12 лет назад. Сначала мотив был финансовый, сегодня же главная цель – помощь тем, кто в этом нуждается.

Виталий Чернявский, донор:

Начал этим заниматься по студенчеству. Влился, очень нравится. Поэтому на протяжении этих многих лет этим и занимаюсь. Это мероприятие, которое позволяет совместить и приятное, и полезное. То есть, и помочь людям. К примеру, очень приятно было узнать, когда кровь шла в «Дом малютки», маленьким детям на помощь. Кто-то искренне хочет помочь, кто-то пополнить бюджет. Какими бы ни были причины, для начала нужно пройти медобследование и только после него будет понятно: можете вы стать донором или нет.

Светлана Солодовникова, заведующий отделением комплектования доноров крови, ее компонентов УЗ «6-я городская клиническая больница» Городского центра трансфузиологии:

При приходе в центр он должен принести с собой выписку о состоянии здоровья из поликлиники, в которой указывается флюорография, анализ мочи, для женщин – это осмотр гинеколога. Выписка действительна 6 месяцев. За 72 часа до сдачи крови донор не должен употреблять орехи, семечки, жирные продукты. А также нежелательно употребление спиртных напитков.

При себе еще нужно иметь паспорт, военный билет, а для первого раза еще и фото. К сдаче крови не допускаются люди младше 18 и старше 60 лет, а также люди, которые весят меньше 55 килограмм. Обладатели татуировок могут быть донорами, но только спустя полгода после нанесения рисунка. В среднем в организме взрослого человека содержится пять с половиной литров крови. За одну процедуру донор сдает всего 470 миллилитров. Светлана Солодовникова:

У нас большой перечень противопоказаний, с которыми мы не берем доноров. Кроме того, это прививки. Если это убитая вакцина, то в течение 10 дней, если это живая вакцина, то в течение 30 дней донор после прививки не может сдавать кровь или ее компоненты. Также он не может сдавать в течение 12 месяцев кровь, если его укусил клещ. Он должен пройти обследование, профилактику.

Доноры плазмы вправе сдавать анализ каждые две недели, а даритель крови раз в 60 дней. После донации нужен покой, обычно достаточно 30 минут. Нельзя снимать и мочить повязку в течение четырех часов. А также следует воздержаться от физических нагрузок, курения и спиртных напитков на ближайшие сутки. В течение двух дней после процедуры важно обильно питаться и употреблять побольше жидкости.