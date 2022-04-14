«Подобной технологии для лечения аритмии нет». Белорусские учёные разработали эксклюзивный прибор

Что такое конкурс «100 идей для Беларуси»? Это шанс на реальное воплощение самых невероятных замыслов в жизнь. Успешный проект уже на протяжении нескольких лет является отличной площадкой для предложения молодыми новаторами своих любопытных инициатив и нестандартных идей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Григорий Римский, научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, победитель проекта 100 идей для Беларуси в номинации «Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био и наноиндустрия)». Алена Ланская, ведущая:

Григорий, несмотря на серьезность вашей профессии, расскажите, чем вы занимаетесь в свободное от работы время?

Григорий Римский, научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, победитель проекта 100 идей для Беларуси в номинации «Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био и наноиндустрия)»:

Признаться, свободного времени не всегда много, потому что работа сама по себе является увлечением. Ведь не зря есть выражение, что хочешь никогда не работать – полюби, что ты делаешь. В свободное от работы время – посещение музеев, выставок, сейчас с наступлением лета еще и посещение ботанического сада. Среди прочего можно отметить увлечение видами спорта – это велопрогулки. Дмитрий Потапович, ведущий:

Чем конкретно вы занимаетесь на работе? Мы так понимаем, что ваш проект напрямую связан с этой деятельностью.

Григорий Римский:

Данная разработка, которая была представлена на «100 идеях» является одной из. Большая проблема – коронавирусная инфекция, все про нее слышали, но мало кто знает, что у нее есть побочный эффект. Чаще всего он проявляется в нарушении сердечного ритма, поэтому это для нас стало ключевым фактором. Алена Ланская:

Что сподвигло вас принять участие в конкурсе «100 идей для Беларуси»? Григорий Римский:

В первую очередь политика, проводимая НАН, что привлечение молодежи к общественной жизни. Приходит новое поколение и по-другому смотрит на вопрос. Индукционный дефибриллятор, который мы презентовали, не был взят с пустого места. Он базируется на приборе, который был уже ранее сделан. Дмитрий Потапович:

Какие перспективы у вашей разработки? Особенно после победы.

Григорий Римский:

На данном этапе мы еще не создали прибор, но в этом направлении двигаемся. Нашим приоритетным направлением является выход на международный рынок, так как лечение аритмии не является сугубо локальной проблемой, это мировая проблема. Поэтому данная разработка на внешнем рынке является крайне востребованной. Сердцу хочется покоя, но ковид, как назло, бьет по самым уязвимым точкам. По статистике 70 % пациентов сталкиваются с аритмией и одышкой, причем побочка может длиться от трех месяцев до года. Не ждите у море погоды, чтобы не спасаться от шторма. После болезни сделайте кардиограмму, сдайте анализ крови, проверьте гемоглобин и сою. Спустя пару месяцев повторите и убедитесь, что все в порядке.

Ирэна Карпова, ведущий научный сотрудник РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук, доцент:

Пациенты, перенесшие ковид в средней или тяжелой форме, должны в течение одного месяца принимать аспирин. Необходимо восполнить организм этими микроэлементами – калий и магний. До ковида болели ишемической болезнью сердца – это серьезные пациенты. Если эти боли стали больше, сильнее – следует сразу бить тревогу и обращаться к врачу. Это будет эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ и коагулограмма.

Витамины группы B, D, C – спецотряд, который поможет организму зажечь огонь и вернуться в рабочее русло. Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты без рыбьего жира, хороши при аритмиях. Все же за рецептом – строго к врачу. А наши ученые пошли дальше. Наладить работу сердца они предлагают без лекарства, операций и противопоказаний. Вашему вниманию – индукционный дефибриллятор.

Григорий Римский:

В чем отличие нашего прибора от типичного дефибриллятора? Простой дефибриллятор нацелен на то, чтобы запустить сердце. Здесь же принцип немного другой. Мы восстанавливаем нормальный ритм сердца. Прикладываем считывающую нашу головку в область сердца, подается электрический ток, который создает необходимой амплитуды, силы магнитные импульсы и периодичность, подбирая под ритм нашего сердца. Бесконтактным методом в нашем сердце создаются слабые индукционные токи, которые и нормализуют синусный ритм нашего сердца.

За ноу-хау научная школа и многолетний труд команды института, но прогресс не стоит на месте. По сравнению с первыми прототипами аппарата для магнитотерапии прибор уменьшился почти вдвое. Модернизированная силовая часть нашла новое применение в XXI веке. Правда, до лечения в физиотерапевтических кабинетах еще далеко. Нужно закончить испытания на животных, провести клинические для получения международного сертификата.