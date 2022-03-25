«Это наша элита». На республиканской олимпиаде по учебным предметам Минск представят более 200 школьников

Новости Беларуси. Более 200 школьников представят Минск на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она пройдет с 28 марта по 1 апреля.

К интеллектуальным соревнованиям ученики готовились усиленно. С ними работали в том числе преподаватели вузов. Республиканские этапы соберут ребят в разных уголках страны. Столица примет интеллектуальное состязание по обществоведению, русскому языку и литературе.

Светлана Кравченко, ученица гимназии № 32:

Русский язык затрагивает не только сам язык, но и историю языка, аспекты других предметов. Поэтому нужно быть очень эрудированным. В сумме это, конечно же, дает огромнейший результат и опыт для дальнейшей жизни, не только для учебы.

Алексей Ралло, ученик гимназии № 13:

Участвую в олимпиаде по предмету «Физическая культура и здоровье», готовлюсь очень усердно. Было достаточно тяжело: каждый день тренировки, тело устает. И теорию, конечно же, тоже надо было учить. Выступить настроен очень хорошо. Надежда только на успех, причем абсолютный.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Надеюсь, что та поддержка, которая была оказана педагогами, родителями, позволит нашим ребятам выступить достойно. Это наша элита, наше будущее. Это те ребята, на которых мы делаем ставку и в последующие годы.