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«На 700 мест, улучшенные планировки». Ректор БГУФК рассказал, каким будет новое студенческое общежитие

25 марта 2022 14:04
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Новости Беларуси. Новое студенческое общежитие университета физической культуры появится на улице Радужной. Здание разместится между Национальным олимпийским комитетом и плавательным комплексом учебного заведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«На 700 мест, улучшенные планировки». Ректор БГУФК рассказал, каким будет новое студенческое общежитие-1

Это будет 16-этажный корпус оригинальной формы. Фасад выполнят из металлических панелей в сочетании с остекленными поверхностями. Из необычного – большие окна во всех помещениях. Продумано и вертикальное озеленение вдоль противопожарных лестниц. Запланирована открытая терраса. Предусмотрена и парковка на 70 мест.

«На 700 мест, улучшенные планировки». Ректор БГУФК рассказал, каким будет новое студенческое общежитие-4

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:
Общежитие будет на 700 мест, улучшенные планировки. Наши студенты будут жить в 2-3-местных комнатах. Причем в этих комнатах будут и кухня, и санузел, и душевая кабина.

«На 700 мест, улучшенные планировки». Ректор БГУФК рассказал, каким будет новое студенческое общежитие-7

Кроме того, до 2024 года в столице появится четыре новых общежития. Два здания в Московском районе для медицинского университета и информатики и радиоэлектроники. Еще два вырастут в Первомайском -– для БНТУ и БГТУ.

# Общежития в Минске # общество # Сергей Репкин # Фотофакт

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