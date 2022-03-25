«На 700 мест, улучшенные планировки». Ректор БГУФК рассказал, каким будет новое студенческое общежитие
Новости Беларуси. Новое студенческое общежитие университета физической культуры появится на улице Радужной. Здание разместится между Национальным олимпийским комитетом и плавательным комплексом учебного заведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это будет 16-этажный корпус оригинальной формы. Фасад выполнят из металлических панелей в сочетании с остекленными поверхностями. Из необычного – большие окна во всех помещениях. Продумано и вертикальное озеленение вдоль противопожарных лестниц. Запланирована открытая терраса. Предусмотрена и парковка на 70 мест.
Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:
Общежитие будет на 700 мест, улучшенные планировки. Наши студенты будут жить в 2-3-местных комнатах. Причем в этих комнатах будут и кухня, и санузел, и душевая кабина.
Кроме того, до 2024 года в столице появится четыре новых общежития. Два здания в Московском районе для медицинского университета и информатики и радиоэлектроники. Еще два вырастут в Первомайском -– для БНТУ и БГТУ.