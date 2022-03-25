«На 700 мест, улучшенные планировки». Ректор БГУФК рассказал, каким будет новое студенческое общежитие

Новости Беларуси. Новое студенческое общежитие университета физической культуры появится на улице Радужной. Здание разместится между Национальным олимпийским комитетом и плавательным комплексом учебного заведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это будет 16-этажный корпус оригинальной формы. Фасад выполнят из металлических панелей в сочетании с остекленными поверхностями. Из необычного – большие окна во всех помещениях. Продумано и вертикальное озеленение вдоль противопожарных лестниц. Запланирована открытая терраса. Предусмотрена и парковка на 70 мест.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

Общежитие будет на 700 мест, улучшенные планировки. Наши студенты будут жить в 2-3-местных комнатах. Причем в этих комнатах будут и кухня, и санузел, и душевая кабина.