Кто и в каких ситуациях может воспользоваться кризисной комнатой? Рассказываем на примере центра в Червенском районе

Новости Беларуси. В Червенском районе действует две кризисные комнаты. Одна находится в райцентре, вторая – на территории района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Услуга временного приюта предоставляется людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В таких случаях выделяется однокомнатная квартира со всеми необходимыми условиями для проживания. Жилье оснащено системой безопасности и тревожной кнопкой. Остановиться можно как одному, так и всей семьей.

Ирина Вута, психолог Червенского территориального центра социального обслуживания района: Клиент, который поступил в наш временный приют, получает бесплатно юридическую, психологическую, медицинскую помощь. Вся информация, которую получаю я или специалисты, которые работают с этими клиентами, является конфиденциальной. Никто не узнает, почему он здесь и с какими вопросами и проблемами обратился.

Людмила Мартинович, заведующая Червенского территориального центра социального обслуживания района:

Комната предоставляется лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, пострадавшим от насилия, техногенных катастроф, стихийных бедствий. Клиенты кризисной комнаты могут питаться за счет собственных средств. Если есть такая необходимость, мы оказываем помощь.

Только за 2021 год в Червенском районе кризисной комнатой воспользовались два десятка человек.