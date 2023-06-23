«Это надо рассказывать в школах». Книгу, созданную при участии Генпрокуратуры, презентовали в Минске

В его основу легли рассказы бывших узников концлагерей, собранные в ходе расследования дела о геноциде белорусского народа. Жестокость нацистов не имела границ. И мы обязаны донести до каждого белоруса этот ужас, страх, показать истинное лицо войны, отметил генпрокурор Андрей Швед. Особенно это важно сейчас, когда на Западе идет беспрецедентная борьба с исторической памятью, а роль советского народа в разгроме над фашизмом пытаются опровергнуть. Наша задача – противостоять неонацизму и сохранить священную память ветеранов.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Это все надо рассказывать в школах, в детских садах, в институтах, в коллективах. Такие книги должны быть в каждой школе. По таким книгам надо учить наших детей. Если мы это будем делать, наша страна будет развиваться. И мы сохранимся и как белорусы, и как Беларусь, и как этнос. Все у нас будет хорошо.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

В Год исторической памяти мы должны были сделать все, но год заканчивается, а работы еще очень много. Много неизвестных людей, много людей, которые не знают, где их родственники. И когда мы выдаем все это, рассказываем об этом, мы хотя бы всколыхнем свою душу и душу наших детей. Очень много сегодня таких книг выходит. И они государством поддерживаются, потому что понимается значимость этих процессов.

В знаковом для белорусов месте собрались школьники и суворовцы. В качестве почетных гостей на презентацию пригласили героев книги. Среди них – бывшая узница концлагеря Освенцим, чьи воспоминания также теперь на страницах издания. Уже скоро книга появится в библиотеках и на прилавках магазинов.