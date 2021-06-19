«Криминал, не криминал?» Григорий Азарёнок о том, как была написана нашумевшая статья о «выжженном ирокезе»

Новости Беларуси. Ложь, фейки и провокации – ко всему этому мы уже давно привыкли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Тем не менее цинизм так называемых независимых СМИ продолжает поражать, в своей деятельности они не брезгуют ничем. В очередную грязную историю угодил польский телеканал «Белсат». Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Достоевский писал: либерал начинает с идеала Мадонны, а заканчивает идеалом содомским. Наш змагар и того хуже, он с содома и начинал, а закончил откровенной мерзостью. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок:

Начнем с расследования частного эпизода. Приоткроем крышку смрадного змагарского бачка – «Белсата» – и прочтем статью.

Григорий Азаренок:

Такое может прийти в голову только дешевому беллетристу. И действительно, автор статьи – тэлевядоўца и паэтка Валерына Кустава. Не думаю, что в Беларуси есть хоть один человек, кто знает ее стихи, но это не мешает ей видеть в себе чуть ли не величайшего пророка современности. Сейчас эта мадам чухнула из ненавистной ей страны подальше. Видать почувствовала, что земля под ногами загорелась.

Григорий Азаренок:

Герой статьи – таксист Алексей – действительно существует. Но на этом правда заканчивается. А теперь внимание – любите спрашивать, сколько стоит совесть? У нас есть ответ.

Подвозил девушку. Я много людей подвожу. И она рассказала, что – у меня как раз играла песня «Воины света» – она: «О, я под эту песню освещала события». Я говорю: «В смысле освящала? Бороды не вижу – не священник». Она говорит: «Я журналистка «Белсата», я создаю программу». Ладно, создаешь ты программу. Потом что-то разговор за деньги зашел, она говорит: «10 минут работы – 100 евро». Я говорю: «Криминал, не криминал?» Она говорит: «Нет, не криминал. Зачитать текст на диктофон и все». Григорий Азаренок:

Алексей разведен, у него двое детей, дочка-инвалид. И он согласился на предложение попутчицы. А дальше ее невостребованная у читателей фантазия пошла вразнос.

Григорий Азаренок:

А что же на самом деле случилось с его прической?

Фотографии были. У меня просто хвост, но это была дурь. У меня с мамой была договоренность, что я к 30 годам этот хвост сбрею. Ну, я его обрезал и все. Она говорит: «О, фотки, можно под это будет подставиться». Григорий Азаренок:

И флаг привезла с собой, и повозила пофотографировать по местам змагарской боевой славы. А денег он от нее не увидел до сих пор. Вот так нынче модно у пратэстнай интеллигенции – кидать на бабло, как у нечестных фраеров. Но заметьте главное. Ей было абсолютно наплевать на судьбу этого мужчины в дальнейшем, ведь у нее есть пути отхода, а у него нет. И она сбежала. Сейчас в Варшаве наверняка рассказывает своим любовникам или любовницам о тупом дурачке из Пинска, которого она на четыре кулачка развела.

Григорий Азаренок:

И так у них во всем. Народу – штрафы и отсидки, а им – деньги. В интернете пишут, что Стрижак, руководитель современного змагарского МММ – BYSOL – присмотрел себе домик в Испании за 800 тысяч евро. И называет это подарком от белорусского народа. И сейчас они с неизъяснимым садомазохистским удовольствием ползают по лощеным паркетам европейских замков, вылизывают туфли своих хозяев и как мантру повторяют – санкции, санкции, санкции.

Григорий Азаренок:

Посмотрите на самодовольное улыбающееся лицо литовской эскортницы. Австрия засомневалась в необходимости антинародных санкций, и эту дамочку тут же подложили звонить австрийскому министру. Она со смазливой улыбочкой умоляет – пожалуйста, не сомневайтесь, вспомните одного австрийского художника, и пусть не дрогнет у вас рука принести очередное горе славянам. Им хочется этого. Разрушенных семей, голодных детей, безработных. Им хочется, чтобы у старушек не было пенсии, чтобы летом простым людям не на что было собрать в школу детей. Тогда они будут продолжать там жить в роскоши и разврате. Они ждут этого. Не дождутся. «Есть масса способов обходов такого рода ограничений». Андрей Лазуткин о четвёртом пакете санкций против Беларуси